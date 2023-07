We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Une Zone À Défendre

Te zien bij: Disney+

Greg, een jonge agent die werkt bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst, krijgt de opdracht om onder een valse identiteit te infiltreren in een ZAD bezetting. Daar ontmoet hij Myriam, een milieuactiviste. Als hij 18 maanden later teruggestuurd wordt, vindt Greg Myriam en komt hij erachter dat ze een baby heeft. Verscheurd tussen zijn beroepsmatige ambities en hun ontluikende liefde, moet Greg een keuze maken die alles kan veranderen. De tijd dringt en binnenkort zal alles verdwijnen.

The Ashley Madison Affair (seizoen 1 – aflevering 1)

Te zien bij: Disney+

Wanneer de ontrouwdatingsite Ashley Madison wordt gehackt, worden de intieme seksuele geheimen van miljoenen gebruikers onthuld, met verwoestende gevolgen.

Casa Coco

Te zien bij: Netflix

Romantische komedie met Gerard Cox en Joke Bruijs, bekend van ‘Toen Was Geluk Heel Gewoon’. Het is de eerste keer dat ze weer samen te zien zijn. Cox en Bruijs spelen een voormalig liefdeskoppel. Ze treffen elkaar na jaren weer op Bonaire, waar de Rotterdamse Pleun al jarenlang een pension runt.

The Lincoln Lawyer (seizoen 1 – deel 1)

Te zien bij: Netflix

Topadvocaat Mickey Hallera uit L.A. is na een ongeluk aan de kant gezet. Hij start zijn carrière — en zijn bekende Lincoln — weer op als hij een moordzaak aanneemt.

The Out-Laws

Te zien bij: Netflix

Een rechtlijnige bankmanager staat op het punt te trouwen met de liefde van zijn leven. Wanneer zijn bank wordt overvallen door beruchte Ghost Bandits tijdens zijn trouwweek, gelooft hij dat zijn toekomstige schoonfamilie, die net in de stad is aangekomen, de beruchte Out-Laws zijn.

Fatal Seduction (seizoen 1)

Te zien bij: Netflix

Een getrouwde hoogleraar wordt meegesleept in een passionele affaire met een jongere man. Dit brengt een reeks tragedies en verraad aan het licht van haar naasten.

Shaun White: The Last Run (seizoen 1)

Te zien bij: HBO Max

Een onthullend portret van drievoudig Olympisch gouden medaillewinnaar en een van de grootste atleten in twee verschillende sporten, snowboarden en skateboarden, Shaun White. Het is een verhaal over de strijd in de kindertijd met een aangeboren hartaandoening, de ontwikkeling van zijn onverslaanbare talent, de opofferingen van zijn onconventionele maar opmerkelijk ondersteunende ouders, de overstap naar pro-snowboarden op jonge leeftijd en natuurlijk zijn prestaties op de Olympische Spelen, waar hij recordhouder is van de meeste gouden medailles voor een snowboarder.

Mad Max: Fury Road

Te zien bij: HBO Max

Achtervolgd door zijn turbulente verleden, is Mad Max ervan overtuigd dat hij alleen kan overleven als hij in zijn eentje opereert. Toch komt hij in contact met Furiosa en haar groep die in een oorlogsvoertuig door de woestenij trekken. Ze zijn op de vlucht voor de tiran Immortan Joe die al zijn bendes achter hen aanstuurt, wat uitmondt in een meedogenloze, bloedstollende ‘Road War’.

The Batman

Te zien bij: Amazon Prime Video

Twee jaar lang heeft Bruce Wayne (Robert Pattinson) de straten van Gotham City bewaakt als de Batman. Hij is een schrikbeeld voor criminelen geworden en heeft zo de duistere kant van de stad leren kennen. Met slechts een paar trouwe bondgenoten – butler Alfred Pennyworth (Andy Serkis) en inspecteur James Gordon (Jeffrey Wright) – in een stad waar corruptie hoogtij viert, staat de eenzame held voor de gewone burgers symbool voor wraak. Als een moordenaar het op sadistische wijze gemunt heeft op de elite van Gotham, leidt een spoor van cryptische aanwijzingen ‘World’s Greatest Detective’ naar de onderwereld, waar hij in contact komt met Selina Kyle/Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/de Penguin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) en Edward Nashton/de Riddler (Paul Dano). Als het bewijs duidelijkere vormen begint aan te nemen, komen de grootse plannen van zijn tegenstander aan het licht. Batman moet nieuwe samenwerkingen aangaan, de dader ontmaskeren en afrekenen met het machtsmisbruik en de corruptie waar Gotham City al zo lang onder lijdt.

The Horror of Dolores Roach (seizoen 1)

Te zien bij: Amazon Prime Video

The Horror van Dolores Roach, gebaseerd op de populaire Spotify-podcastserie, is een verhaal geïnspireerd door Sweeney Todd, over liefde, verraad, drugs, kannibalisme en overleving. Dolores Roach wordt na 16 jaar vrijgelaten uit de gevangenis en keert terug naar Washington Heights. Ze herenigt zich met een oude vriend, Luis, die haar laat wonen en werken als masseuse in de kelder onder zijn winkel. Wanneer de belofte van haar nieuw gevonden stabiliteit al snel niet meer zeker is, neemt “Magic Hands” Dolores schokkende maatregelen om te overleven.

Babylon

Te zien bij: SkyShowtime

Deze meeslepende en extravagante film werd genomineerd voor drie Academy Awards: beste originele muziek, beste productieontwerp en beste kostuumontwerp. In de hoofdrollen zien we Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood) en Margot Robbie (Amsterdam) met ondersteunende rollen voor Diego Calva (Narcos: Mexico), Jean Smart (Hacks), Jovan Adepo (Fences) en Li Jun Li (Damages).

Ghosts of Beirut (seizoen 1 – aflevering 1 en 2)

Te zien bij: SkyShowtime

20 jaar lang weet Imad Mughniyeh, een Libanese rebel en leider van de Hezbollah en bijgenaamd ‘The Ghost’, uit handen van de Amerikaanse CIA en de Israëlische Mossad te blijven. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

B&B Vol Liefde: Hoe is het nu met? (seizoen 1 – aflevering 1)

Te zien bij: Videoland

Deelnemers uit de twee afgelopen seizoenen staan centraal. Art Rooijakkers maakt een trip door Europa en bezoekt oud-deelnemers. Hoe gaat het met Debbie en haar pasgeboren baby, hoe is het met love birds Astrid en Harm-Jan, heeft Hans zijn B&B al verkocht en is de B&B van Richard eindelijk af?

Grenzeloos Verraad

Te zien bij: Pathé Thuis

Het boerengezin Wesseling biedt tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdak aan meerdere Joodse gezinnen, totdat ze op een dag gedwongen worden om een groep Duitse soldaten te ontvangen.

Polder

Te zien bij: Pathé Thuis

Na de dood van zijn vrouw is varkenshouder Ronald druk met de zorg voor hun dochter en de boerderij. Wanneer dierenactivist Erik, die niets weet van zijn situatie, een steeds sterkere haatcampagne tegen hem begint, raakt Ronald wanhopig.

