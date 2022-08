Onofficiële iOS 16 beta websites offline gehaald

De websites hebben een onofficiële manier gevonden om de nieuwste beta’s te installeren. Het gaat dan vooral om de iOS 16 beta, waar veel gebruikers in geïnteresseerd zijn. Een van de meest bekende sites, BetaProfiles.com, publiceerde afgelopen woensdag een bericht dat de site “binnenkort offline zou gaan” om een “juridische strijd met Apple” te voorkomen. BetaProfiles.com heeft bevestigd dat ze een brief van een van Apple’s advocatenfirma’s heeft gekregen en gesommeerd is om te stoppen.



BetaProfiles.com is ondertussen niet langer online. Ook de website IPSW.dev is offline gehaald, al is onduidelijk of dat uit voorzorg is gedaan, of dat ook zij een aangetekende brief hebben gekregen. De website Apple Firmwares is nog wel te bezoeken.

Maar Apple neemt nog meer stappen: advocatenkantoor Kilpatrick Townsend Stockton LLP heeft Twitter opdracht gegeven om tweets over dergelijke websites offline te halen. Soms wordt het account van de twitteraar tijdelijk geblokkeerd.

Hi everyone, I just wanted to say that BetaProfiles will be shutting down soon, I just don't want to get into a legal battle with Apple. BetaProfiles social media will remain as a place to discuss beta updates. Thanks guys so much ❤️ — Beta Profiles (@BetaProfiles) August 10, 2022

Dergelijke sites maken inbreuk op Apple’s software. De betasoftware voor developers is eigendom van Apple en mag alleen geïnstalleerd worden als je akkoord gaat met bepaalde voorwaarden. Eén daarvan is dat je het niet deelt met anderen. Je moet €99 per jaar betalen om lid te mogen zijn van het Apple Developer Program en koopt daarmee het recht om betasoftware te installeren.

Door de software via andere sites te downloaden ontduik je niet alleen de betaling, maar ook de voorwaarden om de software te mogen gebruiken. Tegenwoordig maakt Apple het voor gewone gebruikers een stuk makkelijker om ook beta’s te proberen, dankzij publieke beta’s die qua functies en inhoud precies hetzelfde zijn. Deze zijn gratis en hebben als enig nadeel dat je wat geduld moet hebben. Bij de huidige iOS 16-beta’s komt de publieke beta meestal een dag later. Naarmate de beta langer draait komt de publieke beta vaak nog dezelfde dag.

Wil je legaal beta’s installeren, dan heb je dus twee opties: meedoen aan het publieke betaprogramma of je inschrijven als ontwikkelaar.

Vorheen was het veel lastiger om beta-software te installeren. Je moest het downloaden via de Apple Developer-website en het was gekoppeld aan het unieke nummer (UDID) van je toestel. Sinds iOS 9 biedt Apple publieke beta’s aan en bovendien kun je nu Over The Air (OTA) updaten, zodat je niet meer bij Apple hoeft in te loggen.