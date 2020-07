De ontwikkelaar van lijsten-app AnyList legt in een blogpost uit wat de problemen zijn van ' Log in met Apple ' en waarom zijn app het niet zal ondersteunen.

Sinds iOS 13 kennen we de ‘Log in met Apple‘-functie. Hiermee kun je, net als met bijvoorbeeld Facebook en Google, inloggen met je Apple ID bij andere diensten. Apps als Thuisbezorgd en Flitsmeister maken hier bijvoorbeeld gebruik van. Het voordeel voor de gebruiker is onder meer dat privacy beter gewaarborgd is en dat je minder wachtwoorden hoeft te onthouden. Toch komt er vanuit ontwikkelaar Jeff Hunter kritiek. Wat is het probleem volgens hem?

Bekijk ook Sign In with Apple: alles over het veilig aanmelden via Apple Met Sign In with Apple kun je bij diensten en apps inloggen met je Apple-gegevens. Maar wat zijn de voordelen van Sign in with Apple en wat kun je ermee? In dit artikel lees je alles over het aanmelden via Apple in apps en diensten.

Het eerste probleem is volgens Hunter niet zozeer specifiek voor Log in met Apple, maar voor alle dergelijke diensten. Je hebt tegenwoordig onder meer Facebook, Google, Twitter en Apple. Hunter zegt dat mensen vaak vergeten met welke van deze diensten ze een account hebben bij een dienst. Daarmee zijn we het wel eens. Apple heeft het nadeel dat hun eigen implementatie pas een jaar oud is, terwijl Google, Facebook en Twitter al jaren bezig zijn. Dat betekent dat Apple een inhaalslag moet maken, mochten ze al die diensten willen overnemen. Dat is technisch gezien ook nog een uitdaging.

‘Verberg mijn e-mailadres’ zou voor problemen zorgen

Een van de functies waar Apple mee te koop loopt is volgens Hunter juist een probleem. Met de ‘Verberg mijn e-mailadres’-functie log je in met Apple, maar wordt er automatisch een onherleidbaar e-mailadres aangemaakt. Een voorbeeld van zo’n e-mailadres is: [email protected]. De dienst zal mails hier naartoe sturen, die vervolgens door Apple worden doorgestuurd naar de gebruiker. Goed voor de privacy, erkent Hunter, maar niet altijd even handig.

Verder beweert Hunter dat samenwerken met andere gebruikers lastig is als mensen een geheim e-mailadres hebben, maar dat vinden we een beetje raar. De ontwikkelaar kan best een manier bedenken waarop mails worden verzonden met een voor- en achternaam in plaats van alleen een e-mailadres.

Bekijk ook Privacy en Apple: dit weet Apple over jou De iPhone en iPad bevatten veel privacygevoelige inhoud. Het bedrijf benadrukt graag dat privacy erg belangrijk is, maar wat weet Apple eigenlijk van je en hebben ze toegang tot bepaalde data? We zochten het uit.

‘Log in met Apple is lastig te implementeren’

Als een ontwikkelaar met meerdere platforms wil werken via Log in met Apple, dan moeten al die platformen de dienst ondersteunen. Anders kun je lastig inloggen op bijvoorbeeld een Android-toestel als je een account hebt gemaakt via Apple’s login-dienst. Vanuit een ontwikkelaars-standpunt is het ook lastig te realiseren. De documentatie die Apple biedt is volgens Hunter zeer mager en onder de motorkap zou een speciaal systeem aangelegd moeten worden vanwege de nieuwe inlogmethode. Dat kost tijd en dus geld; iets wat lang niet alle bedrijven hebben voor dit soort functies.

We zijn het niet met alle punten van Hunter eens, maar het is wel duidelijk dat het systeem nog niet helemaal af is van Apple’s kant. Sommige kritiekpunten vinden we gerechtvaardigd en zijn ook op te lossen vanuit Apple, maar niet alle genoemde punten zijn écht een probleem. Wil je alle punten lezen, bekijk dan de blogpost van AnyList.

Apple heeft meer functies in de pijplijn om je online veiligheid en privacy te verbeteren. Of ze de punten van deze ontwikkelaar in de toekomst meenemen weten we niet. In iOS 14 vinden we wel andere nieuwe privacyfuncties.