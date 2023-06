De line-up van Philips Hue is uitgelekt, nadat de fabrikant ze alvast bij Amazon Spanje online had gezet. We kunnen nieuwe Aurelle- en Surimu-plafondlampen en een nieuwe Luster-lamp tegemoet zien.

Philips Hue Luster druppellamp: nu in kleur en wittinten

Daarmee zijn ook de Spaanse prijzen bekend, die niet zoveel zullen afwijken van de prijsstelling in Nederland en België. We beginnen met de Philips Hue Luster-lamp, die al zo’n twee jaar verkrijgbaar is, maar alleen in wit licht. Nu komt er een verbeterde versie die wittinten en kleurtinten aan kan. Ze zijn voorzien van E14-fitting en zijn los of als dubbelpak te koop, zo ontdekte Hueblog.

Dit zijn de prijzen:

Hue White Ambiance E14 Luster voor €34,99

Hue White Ambiance E14 Luster dubbelpak voor €59,99

Hue White and Color Ambiance E14 Luster voor 64,99

Hue White and Color Ambiance E14 Luster dubbelpak voor €109,99

Philips Hue Aurelle: met zwart frame

Het Philips Hue Aurelle LED-paneel is er ook al in vier verschillende vormen en met een wit frame. Nu komt er een nieuwe variant met zwart frame. Ze zijn voorzien van White Ambiance-ledlampen en worden geleverd met dimmer.

Hue Aurelle vierkant 30cm voor €169,99

Hue Aurelle rond 30cm voor €179,99

Hue Aurelle vierkant 60cm voor €239,99

Hue Aurelle rechthoekig 120x30cm voor €239,99

De prijzen van de huidige modellen (met wit frame) vind je hieronder:

Prijzen Philips Hue Aurelle

Philips Hue Surimu: kleinere modellen

Bij de Philips Hue Surimu gaat het eveneens om een bestaand product. Deze lijkt sterk op de Aurelle, maar is verkrijgbaar in kleurtinten, waardoor hij wat duurder uitvalt. De Surimi was er alleen in een grote variant en nu komen er twee kleinere bij. Ze zijn voorzien van een wit frame en je krijgt er geen dimmer bijgeleverd.

Hue Surimu rond 30cm voor €239,99

Hue Surimu vierkant 30cm voor €239,99

Prijzen Philips Hue Surimu

De volgende lading nieuwe producten wordt eind augustus of begin september verwacht, als in Berlijn de IFA-beurs van start gaat. Signify grijpt dit vaak aan om écht nieuwe producten aan te kondigen en geen updates van bestaande, zoals nu.