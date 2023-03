GPT-4 maakt dagelijkse apps slimmer

OpenAI kondigde woensdag het GPT-4-model aan, dat nu ook tekst en afbeelding en als input kan gebruiken. Dit model wordt gebruikt in AI-chatbots zoals ChatGPT en in de nieuwste versie van de Bing-zoekmachine. Hiermee is het mogelijk om prestaties te leveren, die nog meer op menselijk niveau zijn. Terwijl voorganger GPT-3.5 nog alleen tekst als input accepteerde en een informeel gesprek kon voeren (maar daarbij nog wel eens door de mand viel als ‘onnatuurlijk’), zijn de nuances in gesprekken met GPT-4 een stuk subtieler. Vooral bij taken met een bepaalde complexiteit presteert GPT-4 een stuk beter. Maar waar kun je zoiets toepassen? Nou, bij deze apps! Duolingo, Be My Eyes, Stripe en Khan Academy zijn een paar voorbeelden van apps die ermee aan de slag zijn gegaan.



Duolingo geeft slimmere taaluitleg

Hoe leg je de subtiele verschillen van een taal uit? Duolingo heeft er iets op gevonden door GPT-4 in te schakelen voor de talen Frans en Spaans. Maar om er gebruik van te maken zul je wel een extra duur abonnement moeten afsluiten van $29,99 per maand of $167,99 per jaar. Daarmee krijg je twee nieuwe functies tot je beschikking, die worden aangedreven door AI, namelijk ‘Roleplay’ en ‘Explain My Answer’. De rollenplay-functie geeft je toegang tot een chatbot, die op elk moment zin heeft om een alledaags gesprekje met je te voeren. De functie is interactief, zodat je actief mee kunt doen. JJe kunt bijvoorbeeld doen alsof je een kopje koffie bestelt in een café in Parijs of je vakantieplannen bespreken met een virtueel karakter. Na afloop van het gesprek krijg je feedback en tips. De scenario’s zijn bedacht door echte mensen, al had dit natuurlijk ook door een AI-functie kunnen zijn. Duolingo heeft toch voor echte mensen gekozen, om te zorgen dat de openingszinnen aansluiten bij het niveau van de gebruiker.

In ‘Explain My Answer’ ontdek je waarom je bepaalde fouten hebt gemaakt. De functie legt uit of het antwoord goed of fout is, en waarom. Ook dit gebeurt in de vorm van een chatgesprek met de virtuele uil Duo. Je kunt dan een nadere toelichting krijgen. Na Frans en Spaans komen er nog meer talen bij.

Be My Eyes helpt met dagelijkse taken

Be My Eyes is een Deens bedrijf dat in 2012 werd opgericht om blinde mensen te helpen. Als blinde of slechtziende word je in contact gebracht met vrijwilligers die je kunnen helpen met een alledaagse taak, zoals ergens naartoe lopen of achterhalen wat er in een conservenblik zit. Met behulp van GPT-4 heeft Be My Eyes een Virtual Volunteer gemaakt die net als een menselijke vrijwilliger wat context kan bieden van wat er te zien is. Als voorbeeld laten ze zien hoe Be My Eyes kan helpen op een treinstation. Hiervoor moest het systeem een eindeloos uren getraind worden, zodat GPT-4 weet wat belangrijk is in complexe situaties. In dit geval is de technologie helemaal gratis te gebruiken, via de iPhone-app.

Khan Academy geeft begeleiding

Als je gratis lessen geeft, is het niet mogelijk om mensen persoonlijke begeleiding te geven. Tegen dat probleem liep Khan Academy aan. Dit is een non-profit onderwijsinstituut dat korte lessen in videoformaat aanbiedt. Zo kunnen ook mensen in minder fortuinlijke omstandigheden onderwijs volgen. Khan Academy gebruikt GPT-4 in Khamingo, een AI-assistent die de studenten extra begeleiding geeft. De organisatie verwacht dat GPT-4 de studenten kan helpen om de context beter te begrijpen, of om een specifiek probleem bij het programmeren te doorgronden. Khamingo kan ook docenten helpen, bijvoorbeeld bij het verzinnen van huiswerkopdrachten en instructiemateriaal. Deze app is gratis te downloaden, zonder in-app aankopen.

Stripe voor betalingen

Stripe is een Amerikaans bedrijf dat in 2011 en in 25 landen wereldwijd een online betaaldienst exploiteert. Stripe maakte al gebruik van GPT-4 voor het uitgeven van tickets en het beantwoorden van vragen van klanten. Met GPT-4 is nog meer mogelijk: zo kan een virtuele assistent belangrijke onderdelen op een website sneller herkennen, samenvattingen geven van oplossingen en gedetailleerde documentatie lezen. Ook wordt GPT-4 gebruikt om gebruikersreacties en -commentaren te lezen.

Bing: een stuk verbeterd

Toch is het niet alleen maar feest. Microsoft heeft GPT-4 al eerder gebruikt in Bing en kreeg toch wel wat kritiek. Gebruikers kregen ongewenste en ongepaste antwoorden van de zoekmachine voorgeschoteld. Microsoft’s reactie was dat de chatbot uitgedaagd kan worden en dan dingen kan zeggen die niet helemaal de bedoeling zijn.

Inmiddels heeft het bedrijf bevestigd dat de nieuwste versie van Bing inderdaad op GPT-4 draait, maar wel verder is aangepast voor zoekopdrachten. Als je de Bing-preview in de afgelopen vijf weken hebt gebruikt zul je daarin een vroege versie van GPT-4 hebben ervaren. Sindsdien is er veel verbeterd. Wil je meedoen, dan kun je je inschrijven voor de allernieuwste Bing-preview. Zodra dat is gelukt kun je de functies gebruiken in Search, Answer, Chat en Create.

Wil je zelf aan de slag, dan krijg je als gewone gebruiker toegang tot het GPT-4 model voor $20 per maand via ChatGPT Plus. Niet-betalende gebruikers hebben toegang tot de eerdere versie.