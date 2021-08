‘iPhone 13 communiceert via satellieten’

De iPhone 13 zal volgens Kuo werken met low earth orbit (LEO) satellietcommunicatie, zo schrijft hij in een notitie aan investeerders. De hardware is er in ieder geval geschikt voor, maar of Apple het ook gaat activeren is nog niet 100% zeker. Het biedt echter wel voordelen: op plekken waar geen 4G- of 5G-dekking is (bijvoorbeeld op een cruiseschip) kun je dan bellen en internetten. Apple zou van plan zijn een aangepaste versie van de Qualcomm X60 baseband-chip in de iPhone 13 te stoppen. Andere smartphonefabrikanten zouden iets langer willen wachten, namelijk op de X65-chip die in 2022 verschijnt.



Een van de aanbieders van satellietcommunicatie is SpaceX met Starlink. De kans is echter groter dat Apple gaat samenwerken met Globalstar, want daar werkt Qualcomm al mee samen. Volgens Kuo is het meest eenvoudige scenario dat gebruikers via hun eigen netwerkoperator verbinding kunnen leggen met de satellieten van Globalstar. In 2019 meldde Bloomberg ook al dat Apple satelliettechnologie aan het onderzoeken was om data naar iPhones te sturen. Nu lijkt het echt naar een toestel te komen.

Bekijk ook 'Apple wil via satelliet data rechtstreeks naar je iPhone sturen' Apple is in allerlei bedrijfstakken aanwezig en daar komt binnenkort misschien ook de satellietbusiness bij. Onlangs zijn er meerdere satellietexperts in dienst gekomen, heeft Bloomberg opgemerkt.

Satellietcommunicatie via de LEO-satellieten zal volgens Kuo net zo invloedrijk zijn als 5G mmWave. Hij denkt dat Apple profijt zal hebben van beide technologieën. Apple zou erg optimistisch zijn over de mogelijkheden en een tijdje geleden al een speciaal team hebben opgericht om het te onderzoeken. Satellietcommunicatie zou in de toekomst in nog meer apparaten beschikbaar kunnen komen, zoals in een toekomstige auto.

De iPhone maakt al jarenlang met verbinding met navigatiesatellieten (Galileo, QXSS en GLONASS) maar dit is eenrichtingsverkeer. De iPhone gebruikt de GPS-satellieten alleen voor locatiebepaling maar zendt zelf geen data terug. Bij de communicatiesatellieten waar het hier over gaat, is het juist wel de bedoeling dat er communicatie in twee richtingen plaatsvindt.