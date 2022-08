Zitten er weer hints verstopt in de uitnodiging van het nieuwe Apple-event? Het zou zomaar kunnen dat Apple subtiele hints verstopt heeft naar nieuwe functies of mogelijke aankondigingen. Wij hebben de Far out-uitnodiging binnenstebuiten gekeerd en de mogelijke hints ontdekt.

Hints en aanwijzingen uitnodiging iPhone 14-event

Je vraagt je misschien af: in hoeverre zitten er nou daadwerkelijk hints verstopt in een uitnodiging van een Apple-event? We geven toe dat dat dat echt niet altijd het geval is, maar soms zit er zeker wel een (subtiele) aanwijzing in naar de aankondigingen. Zo kondigde Apple tijdens het Time flies-event van september 2020 de nieuwe Apple Watches aan (zie de verwijzing naar het woord “tijd”) en was het Apple-logo een verwijzing naar de nieuwe kleur van de iPad Air van hetzelfde event. De uitnodiging van het Hi, Speed-event was een duidelijke hint naar de komst van 5G en de kleuren van het Apple-logo van het Spring Loaded-event zagen we uiteindelijk terug in de nieuwe iMac. Oftewel: er valt altijd wel iets te ontdekken, al vallen sommige puzzelstukjes pas na de aankondiging op zijn plek. Voor de uitnodiging van het Far out-event proberen we weer eens de hints van tevoren te ontdekken.



#1 Nieuwe camera-functie voor sterrenfotografie

Als we naar de uitnodiging kijken, is de vergelijking met sterren en ons sterrenstelsel niet moeilijk om te maken. De uitnodiging bestaat bijna alleen maar uit lichtpuntjes van sterren en daar zit misschien wel een verwijzing naar een nieuwe camera-functie in. In het voorjaar van 2021 was er al eens een wat vaag gerucht dat de iPhone 13 een speciale cameramodus voor astrofotografie zou krijgen. In de iPhone 13 is dat er uiteindelijk niet van gekomen, maar wellicht dat Apple het bij de iPhone 14 alsnog toe gaat voegen. Ieder jaar heeft Apple wel een nieuwe of sterk verbeterde camerafunctie in petto, dus het is geen gekke gedachte als dat te maken heeft met het fotograferen van de sterren. Het zou ook kunnen wijzen op een verbeterde nachtmodus of een verwijzing zijn naar de camera met 48-megapixel.

#2 Satellietcommunicatie

Nog een hint die te maken heeft met de ruimte: Apple zou voor de iPhone werken aan satellietcommunicatie. Daarbij communiceert de iPhone via satellieten in geval van noodgeval. Vlak voor de iPhone 13 werd dit gerucht de ruimte in geslingerd, maar recente bronnen zeggen dat Apple hier nog steeds aan gewerkt heeft. De titel “Far out” zou ook een verwijzing naar deze functie kunnen zijn, omdat je verbinding maakt via satellieten die heel ver weg staan.

Eerder schreven we al een artikel over wat je hebt aan een satelliettelefoon en wat Apple eraan kan verbeteren.

#3 Verwijzing naar de kleuren

Als we kijken naar de uitnodigingen van voorgaande events, dan valt ons één ding op: er zit vaak een verwijzing in naar kleuren van nieuwe producten. In de uitnodiging van het iPhone 11-event zagen we kleuren van de iPhone 11 voorbij komen en zoals eerder gezegd zijn de kleuren van de iMac 2021 ook in de uitnodiging af te lezen. Voor de standaardmodellen hebben we inmiddels al middernacht en sterrenlicht als kleuren (snap je de verwijzing?), maar misschien verklappen de lichtpuntjes nog meer. Als we goed inzoomen, zien we dat sommige puntjes een lichtblauwe gloed hebben, terwijl andere wat geliger zijn. Ook kan de bijna zwarte achtergrond een aanwijzing zijn naar een donkerdere variant van de iPhone 14 Pro, als vervanging van grafiet.

#4 Hint naar always-on modus

Deze hint is wat vergezocht, maar we wilden hem toch noemen. De sterren in ons hemellichaam staan ‘altijd aan’ en wat staat er nog meer altijd aan? Het nieuwe display van de iPhone 14 natuurlijk! Er gaan al veel langer geruchten dat Apple een always-on scherm aan de iPhone toe gaat voegen en de aanwijzingen daarvoor stapelen zich op. In iOS 16 zitten al verwijzingen en de nieuwe widgets op het toegangsscherm zijn daarvoor uitermate geschikt. En bij de always-on modus zou een groot deel van het scherm een stuk donkerder zijn, waarbij alleen de widgets en het tijdstip eruit springen. Dat toont ook wat overeenkomsten met hoe de sterren en het Apple-logo in de uitnodiging getoond worden.

#5 Exclusieve wallpapers

De uitnodigingen zijn meestal ook een knipoog naar de nieuwe exclusieve wallpapers van de nieuwe producten. Apple levert op de nieuwste iPhones altijd een speciaal ontworpen achtergrond, die kenmerkend is voor het desbetreffende toestel. Zo had de iPhone 11 een achtergrond die qua vorm en kleuren overeenkomt met de uitnodiging en zagen we de neonachtige lichtbalken uit de iPhone 13 Pro-wallpaper ook terug in de uitnodiging van het California streaming-event. En ook de stijl van het Apple-logo van het eerder genoemde Time flies-event zien we terug in de achtergrond van de iPad Air 2020. Dus wellicht dat Apple een achtergrond met ruimte als thema in petto heeft.

Over achtergrond gesproken: heb jij de wallpapers van de uitnodiging van het iPhone 14-event al op je iPhone, iPad en Mac staan? In ons artikel kun je de nieuwe achtergronden op basis van de uitnodiging downloaden.

Apple gaat tijdens het september 2022-event meer aankondigen dan alleen de iPhone 14. Zo verwachten we meerdere nieuwe modellen van de Apple Watch en wordt ook duidelijk wanneer iOS 16 beschikbaar is. Je leest nog veel meer in ons artikel met verwachtingen van het iPhone 14-event.

Heb jij nog meer hints en aanwijzingen in de Far out-uitnodiging ontdekt? Laat het ons weten in de reacties.