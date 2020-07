Concept voor glassOS

Apple zou het glassOS kunnen noemen, de software die op de nog niet aangekondigde Apple-bril draait. Deze bril zou in de loop van 2022 aangekondigd kunnen worden en al is er nog weinig officieel, je kunt je al wel voorstellen hoe het er wellicht uit kan zien. Ontwikkelaar en designer Jordan Singer is met het idee aan de slag gegaan en heeft een concept gemaakt voor Apple Glass. Hij heeft zich daarbij gebaseerd op ideeën uit iOS 14.



Het viel Jordan op, dat Apple in de interface van iOS 14 meer nadruk heeft gelegd op snel informatie vergaren in één oogopslag. In de WWDC-sessies vorige week werd dan ook benadrukt dat widgets ‘glanceable’ en ‘relevant’ moeten zijn. Ook zijn bepaalde onderdelen compacter gemaakt. Dat sluit mooi aan op een bril: daar wil je ook dat de informatie relevant is en snel te overzien. Het besturingssysteem moet een interface krijgen die niet te veel ruimte inneemt en toch informatief is.

Op de afbeeldingen kun je zien hoe Jordan het zich voorstelt. iOS 14 heeft nieuwe widgets op het beginscherm gekregen. Er is een nieuwe, kleinere interface voor Siri en het scherm wordt niet volledig geblokkeerd als er een telefoongesprek binnenkomt. Bij een bril wil je dat ook niet: je wilt tijdens het autorijden of fietsen niet dat het zicht je volledig wordt ontnomen, omdat er toevallig iemand belt.

Dat gebeurt dan ook niet:

De Apple-bril kan gebruik maken van een ingebouwd schermpje (display) of projectie. Jordan denkt dat elementen van iOS 14 direct vertaald kunnen worden naar de interface van een bril. Voor notificaties zijn er banners rechtsboven, zoals in watchOS. En voor de iconen keek Jordan naar de 3D-effecten en schaduwen die in macOS Big Sur te zien zijn. Volgens de designer zien ze er natuurlijker uit en zijn ze makkelijker te herkennen als ze in de echte wereld te zien zijn als overlay.

Alleen relevante info

Om te voorkomen dat je wordt overspoeld met onnodige informatie, toont de bril alleen widgets die relevant zijn op dat moment, bijvoorbeeld het weerbericht. Dit is vergelijkbaar de slimme stapels in iOS 14, die je ook alleen de gewenste informatie laten zien.

De ontwerper heeft nog meer voorbeelden gemaakt. Hij laat daarbij steeds de voorbeelden in iOS 14 en watchOS 7 zien en legt uit hoe hij dit vertaald heeft naar glassOS. Zo heeft hij nagedacht over hoe je de Vertaal-app, AirPods-meldingen en Siri op een bril zou kunnen gebruiken.