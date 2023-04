Voor mensen die het liefst zoveel mogelijk functies combineren is er de Ringo-drinkbeker. Deze thermosfles houdt je drankjes koud of warm en kan bovendien je iPhone vasthouden.

Ringo-thermosfles

Een drinkfles staat een groot deel van de dag werkloos op je bureau, te wachten tot je weer een slok neemt. De makers van de Ringo thermosfles bedachten daarom iets anders: ze voegden een MagSafe-magneet eraan toe. Zo kun je ‘m gebruiken als statief voor het maken van een uitpakvideo of tijdens een FaceTime-gesprek. Handig tijdens het koken, sporten en andere activiteiten. Maar het kost wel wat: de kleine variant kost rond de 60 euro en de grotere versie is voor 65 euro te krijgen. Dat valt eigenlijk nog wel wat mee ten opzichte van de slimme HidrateSpark drinkfles (review) die we besproken hebben: die kost toch nog een paar tientjes meer.



De MagSafe-ring is op een slimme manier verwerkt in de draagring. Hij is geschikt voor alle toestellen vanaf de iPhone 12 en heeft een inhoud van respectievelijk 700 ml en 1 liter. Verder kun je kiezen uit vier kleuren: zwart, ivoor, staal en oranje.

De eerste pre-order-ronde die voor begin mei staat gepland, is al uitverkocht. Je kunt nog wel meedoen aan de tweede ronde die voor eind mei staat gepland. Er komt nog wel €13,95 bovenop de prijs voor verzending. Daarnaast kun je een optionele Magnetic Booster Ring kopen, waarmee je de fles geschikt maakt voor iPads en smartphones die geen MagSafe hebben. Deze ring kost een tientje en wordt achterop het apparaat geplakt. Daarna kun je vrijwel elk apparaat eraan hangen, al vragen we af of het echt goed werkt bij een 12,9-inch iPad Pro. De makers zeggen van wel, zelfs als de drinkfles leeg is!

Maar in essentie is dit natuurlijk een thermosfles, dus ook op dat punt moet ‘ie het goed doen. De fles houdt warme dranken 12 uur warm en bij koude dranken kun je 24 uur lang van een koel drankje genieten. Deze thermosfles kan niet zoals de HidrateSpark STEEL bijhouden of je wel genoeg drinkt, maar als je twee keer per dag de literfles leegdrinkt weet je dat je goed zit.

Bestellen kan op de website van de makers. We hebben deze fles nog niet in Nederlandse winkels gesignaleerd.