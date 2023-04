IKEA Filament-lamp van 470 Lumen

De Tradfri-producten van IKEA zijn steeds interessanter geworden als je al eerder Philips Hue in huis hebt gehaald. Dankzij Zigbee en de Hue-bridge kun je ze ook op afstand aansturen en vervolgens in je HomeKit-automatiseringen meenemen. Doorslaggevend is vooral de prijs: die ligt bij IKEA een stuk lager. En qua uiterlijk worden ze ook steeds beter. De nieuwste aanwinst is deze filamentlamp in de vorm van een bol.



De bol heeft een doorsnede van 95 millimeter en is vast ingesteld op warmwit (2.200 Kelvin). Hij is ook dimbaar en kan op maximaal 470 Lumen worden ingesteld. De lamp kost een tientje bij IKEA , terwijl een soortgelijke Philips Hue-lamp voor 35 euro in de winkel ligt.

Maar er zijn wel verschillen. De filament lichtbalkjes zijn bij IKEA wat simpeler uitgevoerd: ze zijn recht in plaats van gedraaid. En de verlichtingssterkte ligt bij Philips Hue net iets hoger, namelijk op 580 Lumen. Maar wie prijs belangrijker vindt dan de overige details kan deze lamp prima in de huiskamer of slaapkamer installeren.

