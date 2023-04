De politie adviseert om je gegevens te controleren op de Check Je Hack-website. Het verwerken van je check kan tot 5 minuten duren. Alleen als je e-mailadres gevonden is in de database krijg je een melding. Volgens de politie is Check Je Hack al 1,8 miljoen keer gebruikt door mensen die willen weten of ze slachtoffer zijn van de Genesis Market. Bij vijfduizend mensen was dat daadwerkelijk het geval. Via de Genesis Market werden miljoenen gestolen identiteitsgegevens, zoals inloggegevens met bijbehorende gebruikersprofielen, bankrekeningnummers en andere persoonlijke informatie aangeboden. Ze zijn achterhaald met malware.



De malware werd onder andere verspreid via malafide websites, waarmee wereldwijd meer dan 1,5 miljoen computers waren besmet. In totaal ging het om meer dan 80 miljoen accounts. Met de verkregen inloggegevens konden kwaadwillenden inloggen bij allerlei diensten. Het onderscheppen van de database is een gezamenlijke operatie geweest van de FBI, Europol en de Nederlandse politie. Alleen al in Nederland zijn 17 aanhoudingen verricht en 23 huiszoekingen gedaan. Inmiddels zijn de servers van Genesis Market offline gehaald en zijn de e-mailadressen toegevoegd aan Check Je Hack. Zo kun je controleren of je slachtoffer bent geworden, zonder dat anderen met jouw gegevens aan de haal kunnen gaan. Je krijgt alleen op je eigen mailadres een melding en alleen als je gegevens gelekt zijn. Zodoende kun je niet van anderen controleren of ze misschien in de database staan.



Foto via: National Crime Agency

Wat de database van Genesis Market zo gevaarlijk maakt, is dat niet alleen de accountgegevens, maar ook een kopie van iemand online fingerprint werd verkocht. Hiermee konden hackers op naam van slachtoffers betalen in webwinkels, dingen bestellen en iemands digitale leven overnemen. Het zou zelfs gebruikt zijn om bankrekeningen te plunderen.

Zo controleer je of jouw gegevens zijn verhandeld:

Ga naar de Check Je Hack-website van de politie. Blader omlaag tot je een vakje ziet om je e-mailadres in te vullen. Geef je e-mailadres in en klik op Check. Controleer na ongeveer 5 minuten of je een mailtje hebt ontvangen. Deze kan zich ook in de spambox bevinden. Krijg je geen mail, dan zijn jouw gegevens niet gelekt.

Eén slachtoffer is een 71-jarige Nederlander. De politie vertelt zijn verhaal om anderen bewust te maken:

Een leeggeplunderde beleggingsrekening, meerdere bankrekeningen die op zijn naam werden geopend en allerlei pakketjes die hij wel moest betalen, maar nooit besteld had. Het overkwam de 71-jarige Peter*. Meerdere keren deed hij aangifte van online fraude en oplichting. De oplichters hadden zijn online profiel gekocht op de Genesis Market, die deze week door de FBI is opgerold. Met de kant en klare online persoonsprofielen, die op deze online markt werden verkocht, konden criminelen iemands digitale leven volledig overnemen.

*Peter is een gefingeerde naam

Meteen ook even doen: Have I Been Pwned

Er is nog een andere database waarmee je kunt controleren of je gegevens gelekt zijn: Have I Been Pwned. Deze werkt op een soortgelijke manier, maar hier krijg je meteen uitslag of jouw mailadres in een database van gelekte wachtwoorden staat. Dit is overigens een compleet andere database, die is samengesteld op basis van diverse datalekken die in de loop van de jaren hebben plaatsgevonden.