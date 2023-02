Motorola Defy Satellite Link

Apple heeft onlangs SOS-noodmelding via satellieten geïntroduceerd. Maar het is nog niet beschikbaar in Nederland en je hebt er alleen iets aan als je een iPhone 14 hebt. Wil je toch buiten het bereik van de mobiele masten gaan bergbeklimmen of een oerwoud doorkruisen, dan kan de Motorola Defy Satellite Link iets voor je zijn. Dit is een Bluetooth-accessoire dat verbonden kan worden met elke iPhone met iOS 14 of nieuwer en Android-smartphones voorzien van Android 10 en later. Hiermee kun je bellen via de satellieten.



Bullitt Group en Motorola brengen dit accessoire samen op de markt en laten het zien op het Mobile World Congress in Barcelona. Je krijgt een satellieverbinding in twee richtingen, kunt gebruik maken van tracking en SOS-assistentie. Er is ook een speciale ‘rugged’ telefoon met satellietverbinding (de CAT S75), die contact legt met de satellieten van MediaTek die zich op 37.500 km boven de aarde bevinden, maar die zal niet iedereen zomaar kopen. Een Bluetooth-accessoire om te gebruiken met de iPhone die je toch al hebt, is een veel toegankelijker scenario.

Ook om te chatten

De Motorola Defy Satellite Link is bedoeld om overal ter wereld berichten te kunnen verzenden en ontvangen. Je kunt het ook gebruiken om een noodsignaal te versturen in gebieden zonder mobiel bereik. Er zijn meerdere verschillen met Apple’s satellietoplossing: die is de eerste twee jaar gratis te gebruiken, terwijl voor de Motorola-dienst wel betaald moet worden. Ook is Apple’s satellietdienst alleen bedoeld voor noodgevallen, terwijl Motorola’s accessoire ook kan worden gebruikt om te chatten.

Het apparaatje is compact, licht van gewicht en beschikt over een bevestigingslus voor aan je tas. De verbinding met je smartphone wordt gelegd via Bluetooth. Hij voldoet aan de militaire standaard MIL-SPEC 810H en is IP68 water- en stofbestendig. De batterij van 600mAh gaat meerdere dagen mee. Wel heb je, net als bij Apple, ongehinderd zicht op de lucht nodig. De ontvqnger krijgt de berichten binnen via sms en kan erop reageren.

Motorola Defy Satellite Link kopen: prijs en verkrijgbaarheid

De Motorola Defy Satellite Link is vanaf april 2023 verkrijgbaar en kost €119 als los accessoire. Kies je voor een bijbehorend abonnement, dan betaal je €169 voor een jaar satelliettoegang, dat je de mogelijkheid geeft om 30 satellietberichten of noodhulp-oproepen te doen. Een abonnement is vanaf €4,99 per maand af te sluiten. De ontvanger van een bericht heeft niet te maken met extra kosten. Wie het eerst zelf wil bekijken kan terecht op het Mobile World Congress in Barcelona, in de stand van Bullitt Group (hal 7, stand B50), bij Lenovo (hal 3, stand 3N30) en in de stand van MediaTek (hal 3, stand 3D10).