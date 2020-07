Qualcomm: lichte vertraging

Qualcomm heeft de resultaten van het afgelopen kwartaal bekendgemaakt en daarin hints laten vallen over de aanstaande 5G iPhones. Het gaat hier om iPhone 12-modellen die voorzien zijn van 5G-connectiviteit, waarvoor Qualcomm de chips maakt. Het bedrijf verwacht dat de 5G iPhones “licht zijn vertraagd”. Dit zal impact hebben op de cijfers van het volgende kwartaal, meldt Qualcomm CFO Akash Palkhiwala. Hij noemde de iPhone niet letterlijk, maar sprak over de “wereldwijde introductie van een 5G flagship-telefoon”.



Een deel van de toestellen die in het septemberkwartaal op de markt hadden moeten komen, zullen worden verschoven naar het decemberkwartaal, meldt de CEO. Apple is een van Qualcomm’s grootste klanten en september is de gebruikelijke maand om nieuwe iPhones uit te brengen. Kijk je naar de releaseplannen van andere grote fabrikanten, dan is de kans klein dat Qualcomm het over andere toestellen heeft.

iPhone 12 krijgt Qualcomm 5G-chips

Apple gaat de 5G-chips van Qualcomm gebruiken in de iPhone 12. Het gaat daarbij om alle modellen uit de 12-serie, dus ook het kleinste model met naar verwachting een 5,4-inch scherm. Eerder waren er al meermaals geruchten dat de iPhones zouden zijn vertraagd, onder andere vanwege de coronacrisis en het feit dat er minder gereisd kan worden. Daardoor kunnen engineers niet fysiek aanwezig zijn om bijvoorbeeld prototypes meteen te testen of te overleggen met toeleveranciers. Een erg langdurige uitstel wordt het waarschijnlijk niet. De meeste geruchten spreken over oktober in plaats van september – en dat is niet eens ongebruikelijk. In voorgaande jaren zijn modellen wel eens uitgesteld naar oktober of zelfs november. Waarschijnlijk gaat Apple de toestellen gefaseerd uitbrengen, zodat ze voldoende aandacht krijgen.

Geruchtenlekker Jon Prosser beweerde gisteravond op Twitter ook nog eens dat de iPhone 12 in oktober komt, samen met nieuwe iPads.