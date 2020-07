Blendle in Franse handen

Klöpping gaat plaatsnemen in het bestuur van Cafeyn, maar zal geen CEO meer zijn. Die rol wordt overgenomen door een medewerker van de Cafeyn Group. De dagelijkse leiding komt in handen van Willem-Jan Lems, die nu nog Chief Commercial Officer (COO) is. Het hoofdkantoor van Blendle staat in Utrecht. Een overnamebedrag is niet bekendgemaakt, omdat de kopende partij dit niet wil, meldt Klöpping.



Cafeyn biedt een soortgelijke kioskapp voor kranten- en tijdschriftartikelen en is sinds 2006 actief in Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Blendle blijft voorlopig bestaan, maar er wordt wel toegewerkt naar een situatie waarbij via één app alles te lezen is. Cafeyn heeft 1500 titels, waaronder het Franse L’Equipe en het Britse The Guardian.

Samen sneller groeien

Wat de reden voor de overname betreft geeft Klöpping aan: “We kunnen wel als twee losse bedrijven in Europa proberen hetzelfde doel na te streven, maar het is veel logischer om dat samen te doen.” Het doel is om nog steeds om Europees marktleider te worden. Samen met Cafeyn meot dat sneller waargemaakt kunnen worden.

50.000 betalende gebruikers

Blendle bestaat sinds 2015 en was aanvankelijk erg populair als app om kranten- en tijdschriftartikelen te kopen, door per stuk af te rekenen. Vrijwel alle Nederlandse uitgeverijen deden mee en Blendle kreeg investeringen van The New York Times en Axel Springer. Zelf heeft de mede-oprichter 25 procent van de aandelen. Later veranderde Blendle in een abonneedienst waarbij je voor een vast bedrag per maand artikelen kunt lezen. Blendle Premium heeft 50.000 abonnees die 10 euro per maand betalen. Daarnaast zijn er 30.000 abonnees die in de proefperiode zitten. Het werkelijke aantal accounts zal veel hoger liggen, omdat veel mensen in de begindagen een account aanmaakten voor de losse verkoop, maar in een later stadium geen maandabonnee zijn geworden.

Cafeyn heeft 1,5 miljoen gebruikers. Beide diensten vullen elkaar aan: Blendle heeft betere algoritmes om artikelen op maat te kunnen voorschotelen, terwijl Cafeyn geschikter is om offline te lezen, bijvoorbeeld in een vliegtuig.

In Nederland en België heeft Blendle nog niet te maken met concurrentie van diensten als Apple News, waarbij je ook tegen betaling artikelen kunt lezen. Nieuw is dat je ze sinds kort ook krijgt voorgelezen – iets wat bij Blendle trouwens ook kan.