Er zijn voor de iPhone diverse kilometerregistratie-apps. Maar het kan onhandig zijn om tijdens het rijden naast je navigatie-app nog een tweede app (of zelfs een derde als je ook Flitsmeister aan hebt staan) te moeten gebruiken. Daar heeft Flitsmeister nu iets op gevonden, met de optionele ritregistratie. Daarmee worden al je routes vastgelegd, die je vervolgens kan exporteren.



Ritregistratie in Flitsmeister

De ritregistratie komt van pas als je als werknemer bijvoorbeeld je kilometervergoeding moet declareren. Ook voor de Belastingdienst kan het bijhouden van je gereden kilometers goed van pas komen. Met de ritregistratie in Flitsmeister worden ritten automatisch toegevoegd aan je eigen overzicht. Je kan daar aangeven of het om een privé of zakelijke rit ging. Je ziet niet alleen op een kaartje wat je afgelegde route is, maar ook om hoeveel kilometer het ging en hoe lang je over de rit deed.

Doordat de functie rechtstreeks in Flitsmeister zit, heb je dus geen andere app nodig. Het voordeel is ook dat de app bijhoudt waar op je route flitspalen stonden. Achteraf kan je zelfs zien hoe hard je bij welke flitspaal reed, zodat je kan zien of je mogelijk een verkeersboete op de deurmat krijgt. De ritregistratie kan je ook exporteren, waarbij je zelf een periode of bestandstype kan kiezen (zoals Excel).

Flitsmeister geeft aan dat alle ritgegevens geanonimiseerd worden en met ‘sterke encryptie’ opgeslagen worden.

Betalen per maand

Voor de ritregistratie in Flitsmeister moet je wel apart betalen. Je vindt de optie via het menu linksboven in de app. Voor de ritregistratie in Flitsmeister betaal je €4,49 per maand. Dit komt overeen met andere soortgelijke ritregistratie-apps voor iPhone.