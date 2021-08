Het is nog maar een jaar geleden dat Thunderbolt 4 werd aangekondigd . Inmiddels staat de opvolger in de startblokken: Thunderbolt 5. Een Intel-topman lekte informatie en haalde het daarna snel weer offline.

Topman Gregory Bryant bracht een bezoekje aan het Intel-kantoor in Israël en besloot wat foto’s op Twitter te plaatsen. Eén van de foto’s toont specificaties van Thunderbolt 5. Drie van de vier foto’s staan nog steeds online, maar de afbeelding met details over Thunderbolt 5 zijn weggehaald. Termen als ’80G’, ‘PAM-3’ en ‘the existing usb-c ecosystem’ wijzen erop dat het de opvolger van Thunderbolt 4 betreft. De bandbreedte gaat daarbij omhoog van 40 Gbps naar 80 Gbps, terwijl het nog steeds werkt via de vertrouwde usb-c-aansluiting.



De gelekte info wijst ook erop dat getest wordt met een N6-chip, een productieproces van TSMC. Dit bedrijf is ook leverancier van Apple. Deze zou “veelbelovende resultaten” bieden.

De informatie is te zien op een poster op de achtergrond van de foto van Bryant, die bij Intel werkzaam is als hoofd van de Client Computing Group. De nieuwe techniek wordt op de poster ‘USB 80G’ genoemd, maar zal in het normale spraakgebruik ongetwijfeld Thunderbolt 5 gaan heten. Ook opvallend aan de poster is het feit dat een “nieuwe PAM-3 modulatietechnologie” wordt genoemd. Dit wijst erop dat Intel een nieuw systeem gaat gebruiken voor de transfer van bits. Normaal geeft een datalijn een bit per keer door, waarbij het elektrische signaal steeds wisselt. Dit heet NRZ-encoding.

Pulse-Amplitude Modulation 3 (PAM-3) maakt de transfer van drie bits per twee cycli mogelijk en is dus 50% sneller dan NRZ-encoding. Er is ook PAM-4 met twee bits per cyclus, maar dit is duurder en complexer te implementeren. Vandaar dat waarschijnlijk eerst voor PAM-3 is gekozen.

Wat heb je aan Thunderbolt 5?

Bij Thunderbolt 4 ging de snelheid niet omhoog: die ligt net als bij Thunderbolt 3 op 40 Gbps. Thunderbolt 4 bood op zich wel een reeks andere voordelen, zoals:

Verdubbeling van de minimum video- en data-eisen van Thunderbolt 3.

Video: ondersteuning voor twee 4K-displays of een 8K-display.

Data: PCIe met 32 Gbps voor storage-snelheden tot 3.000 MBps.

Ondersteuning van docks met maximaal vier Thunderbolt 4-poorten.

Opladen van een pc via ten minste één computerpoort of via een dockingstation.

Thunderbolt 5 gaat wél een hogere snelheid bieden, namelijk een verdubbeling. De bandbreedte gaat omhoog van 40 Gbps naar 80 Gbps. Je kunt dus sneller je bestanden overzetten en apparaten sneller met elkaar laten communiceren. Daarnaast zullen er wat verbeteringen zijn qua functionaliteit, bijvoorbeeld wat het aansluiten van 4K- en 8K-displays betreft.

Wanneer biedt Apple Thunderbolt 5?

Apple’s huidige producten werken nog met Thunderbolt 3, al zijn er een paar accessoires die al Thunderbolt 4 ondersteunen. Het feit dat Intel nu aan Thunderbolt 5 werkt heeft nog niet direct impact op je aankoopbeslissingen. Het bevindt zich nog in een vroege ontwikkelfase en het kan nog wel een paar jaar duren voordat we MacBooks met Thunderbolt 5 in de schappen zullen zien. Qua aansluiting verandert er op het eerste gezicht niets, omdat het via usb-c gaat.

Bij de aanschaf van accessoires zou je nu al rekening kunnen houden met de ondersteuning van Thunderbolt 4 (en daarna Thunderbolt 5).