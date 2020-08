Vanaf iOS 14 kunnen niet alleen ingebouwde apps, maar ook apps van derden widgets op het beginscherm tonen. Op dit moment worden ze getest en daardoor krijgen we een goed beeld van wat we mogen verwachten.

Eén van de meest prominente iOS 14 functies is de nieuwe widgets. We konden tot nu toe slechts zien wat er uit Apple’s koker kwam. Inmiddels hebben ontwikkelaars wat tijd gehad om hun eigen widgets te ontwikkelen. De apps uit het overzicht zijn gevonden door MacRumors. De nieuwe widgets zijn alleen zichtbaar op een iPhone of iPad met iOS 14 of iPadOS 14.



iOS 14 widgets via testversies nu al te bekijken

Via de testversies van verschillende apps wordt duidelijk wat we in de praktijk van widgets kunnen verwachten. Ze zijn niet interactief, want dat mag niet van Apple. Widgets moeten volgens de regels zo ontworpen zijn dat je er even vlug naar moet kunnen kijken om te weten wat er gebeurt.

Parcel is één van de bekendere apps die in hun TestFlight-versie al een widget aanbiedt. Deze bekende track & trace-app werkt samen met veel verschillende koeriers waardoor je alles in één overzicht hebt. De voortgang van een bezorging kun je nu vanaf je beginscherm zien. Je kunt een klein, middelgrote en grote widget instellen waarbij je steeds meer leveringen ziet. Als een pakketje nog onderweg is, zie je met een icoontje de status en wanneer de levering verwacht wordt.

Meer apps met eigen widgets

Andere apps zijn onder meer Streaks, Schooly, Unwind en Dark Noise. Deze apps kunnen je helpen om ritme in je leven aan te brengen en bieden op z’n tijd ontspanning. Zo houd je met Streaks bijvoorbeeld bij hoeveel water je hebt gedronken en of je al genoeg stappen hebt gezet. Schooly is ideaal voor scholieren en studenten om hun rooster bij te houden en met Unwind en Dark Noise kun je goed ontspannen.

In de widgets staat je voortgang en je vooruitzicht. Ook kunnen apps directe koppelingen toevoegen. In Dark Noise tik je op een geluid waarna deze direct wordt afgespeeld. Echt interactief is dit dus niet, maar wel handig.

Al deze apps hebben een widget die binnenkort voor iedereen te downloaden is. Zoals te zien op de afbeeldingen is de informatie beperkt, maar dat is niet erg. Sterker nog: dat is de kracht van de widgets in iOS 14. Door een gebruiker niet te laten verdrinken in de informatie wordt een widget prettig in gebruik.

Zelf TestFlight apps downloaden

Het mooiste is dat je de apps nu zelf kunt downloaden, mits er nog plek is bij de Testflight-beta’s. Bovendien heb je de beta van iOS 14 nodig. Bovendien is er in voorgaande versies van iOS en de betreffende apps uiteraard geen ondersteuning voor de nieuwe widgets. In dat geval maak je gebruik van de widgets in de oude stijl, indien beschikbaar. Hoewel we afraden om de beta op je dagelijkse toestel te installeren, kun je de keuze zelf maken. Bekijk hier de genoemde apps met links naar de Testflight-beta’s:

Parcel voor het traceren van pakketten.

Schooly voor het rooster van scholieren en studenten.

Streaks geeft ritme in je bijna-gewoontes.

Dark Noise helpt je ontspannen met ruisgeluid.

Unwind biedt rustgevende ademhalingsoefeningen.

Op het moment van schrijven zijn enkele apps nog niet vol, maar dat kan zomaar veranderen. Meer apps vind je bij MacRumors. Hoe je een app kunt testen via TestFlight lees je in onze aparte tip.

Meer weten over de nieuwe widgets in iOS 14? Bekijk dan onze gids waarin je alles leest over de widgets op iPhone en iPad.