Parallels 17.1 met Windows 11

Terwijl VMware nog wat twijfelt stoomt Parallels in volle vaart door. De softwaremakers hebben de nieuwste versie 17.1 uitgebracht voor Windows 11 virtuele machines. Er zit ook verbeterde stabiliteit in door gebruik te maken van Virtual Trusted Platform Modules (vTPMs) voor alle toekomstige Windows 11-virtuele machines. Daarnaast is Parallels 17.1 geschikt voor macOS Monterey. Maar toch is het nog niet op alle vlakken feest.



Windows 11 vereist namelijk een hardwaregebaseerde TPM-chip om te gebruiken en die is vaak niet aanwezig in oudere pc’s. Het is daardoor ook niet mogelijk om Boot Camp te gebruiken en in Apple Silicon zit geen ondersteuning voor Boot Camp meer. Daarnaast wordt de ARM-gebaseerde versie van Windows 11 niet native ondersteund. Bij Parallels is nu Widndows 11 automatisch geschikt voor Macs met Intel Macs en Apple Silicon, op voorwaarde dat je de Insider Preview-builds van Windows 11 voor ARM gebruikt. Dit is te danken aan de default ondersteuning van vTPM’s.

Het blijft aanmodderen

Toch blijft het ongewis hoe het verder gaat met Windows 11 op Apple Silicon Macs met virtualisatiesoftware. Microsoft zelf zegt dat virtualisatie geen scenario is wat ze willen ondersteunen. Ook zijn er steeds weer problemen bij elke nieuwe release van de Insider Builds, waardoor Parallels weer aan de slag moet om het goed werkend te krijgen. In een blogpost legt het bedrijf uit waar ze tegenaan lopen.

Versie 17.1 van Parallels geeft je ook de mogelijkheid om Parallels Tools te installeren in een virtuele ‌macOS Monterey-machine op Macs met M1-processor. Daarnaast kun je knippen en plakken tussen de virtuele machine en je normale besturingssysteem (macOS). Parallels heeft de standaard omvang van virtuele machines vergroot van 32GB naar 64GB. En voor diverse Windows-games zijn de grafische prestaties verbeterd, waaronder World of Warcraft, Age of Empires 2 Definitive Edition, Tomb Raider 3, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Mount & Blade II: Bannerlord, World of Tanks, Raft en meer.

Op de website van Parallels lees je meer.