VMware Fusion voor M1 Mac in beta

VMware Fusion en Parallels zijn de meestgebruikte oplossingen voor virtualisatiesoftware. Daarmee kun je niet alleen macOS virtueel draaien op je Mac, maar ook Windows en Linux. Van VMWare Fusion is nu een eerste beta-release verschenen voor Macs met Apple Silicon, maar het is nog niet wat je ervan verwacht. Ten eerste is het een besloten beta, dus niet iedereen kan meedoen. En ten tweede biedt het nog een ondersteuning voor virtuele Windows-machines op een Mac. Dit heeft ermee te maken dat Microsoft nog geen officiële licenties van Windows 10 ARM verkoopt. Je kunt handmatig Windows 10 ARM installeren met VMware Fusion, maar er zijn nog geen officiële drivers die geschikt zijn voor de M1 Mac.



Michael Roy, werkzaam als VMware Fusion and Workstation Manager, heeft op Twitter laten weten waar je je kunt melden als je de beta wilt proberen. Over ongeveer twee weken komt er ook een publieke beta uit. Dat wijst erop dat de officiële release rond het einde van het jaar komt. VMware Fusion voor Intel Macs blijft daarnaast ook gewoon beschikbaar, maar de Apple Silicon -versie heeft dus nog wat beperkingen. Zo zit er ook geen ondersteuning voor macOS Monterey in, omdat sommige API’s niet compatibel zijn. Het is nog onduidelijk of dit in een toekomstige update gaat lukken. De graphics zullen gebruik maken van de CPU omdat ondersteuning van GPU’s nog in ontwikkeling is.

Wat kun je er dan wel mee virtualiseren? Nou, in ieder geval ARM-versies van Linux, zo is ook te lezen in een blogpost die specifiek ingaat op Linux virtuele machines. Windows wordt door VMware beschouwd als een “tweede prioriteit”, aangezien er nog geen officiële Windows 10 ARM-versie te koop is. Concurrent Parallels heeft een heel andere benadering en biedt het gewoon aan, ook al is er nog geen officiële versie. Michael Roy benadrukt echter: “VMware heeft al heel lang een vrij strategisch partnerschap met Microsoft. Ik weet niet zeker wat ik nog meer mag zeggen, behalve dat we op dit gebied niet in een vacuüm opereren.” Windows virtuele machines kunnen in Fusion gebruikt worden als een ‘ander’ besturingssysteem, maar het bedrijf levert nog geen drivers en tools. Ook is er geen ondersteuning voor x86 Intel-gebaseerde distributies van Windows en Linux. Die voor macOS zijn nog in ontwikkeling.

Op dit moment heeft Parallels dus de beste papieren in handen. Een maand geleden kwam Parallels Desktop 17 uit met M1-ondersteuning voor de ARM-versies van Windows 10 én 11. Parallels belooft volledige Windows 11- ondersteuning zodra het nieuwe besturingssysteem in oktober 2021 beschikbaar komt.