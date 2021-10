We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: The Velvet Underground

Documentaire over de bekende rockband uit New York, geregisseerd door Todd Haynes. We zien interviews en nooit eerder vertoonde beelden van achter de schermen.

Bekijken: The Velvet Underground

Vanaf woensdag op Disney+

Te zien bij: Disney+

Omdat er vanaf woensdag aardig wat nieuwe films en series op Disney+ zijn zetten we ze voor je op een rijtje:

American Horror Story: Double Feature : Tiende seizoen van bekende horrorserie, deze keer met twee verhalen die zich respectievelijk in de woestijn en bij zee afspelen.

: Tiende seizoen van bekende horrorserie, deze keer met twee verhalen die zich respectievelijk in de woestijn en bij zee afspelen. Der Uberlaufer : Voor wie graag lange films kijkt. Oorlogsfilm over een jonge Duitse soldaat die in 1944 steeds meer vraagtekens zet of hij wel het juiste doet.

: Voor wie graag lange films kijkt. Oorlogsfilm over een jonge Duitse soldaat die in 1944 steeds meer vraagtekens zet of hij wel het juiste doet. Fauci : Documentaire over immunoloog Anthony Fauci, de meest invloedrijke wetenschapper die in de VS de pandemie in goede banen moest zien te leiden. Door zijn tv-optredens werd hij erg bekend.

: Documentaire over immunoloog Anthony Fauci, de meest invloedrijke wetenschapper die in de VS de pandemie in goede banen moest zien te leiden. Door zijn tv-optredens werd hij erg bekend. Atlanta : Komische dramaserie van Donald Glover, die als schoolverlater een extra bijbaantje krijgt: als artiestenmanager van zijn rappende neef. Kijk de eerste twee seizoenen bij Disney.

: Komische dramaserie van Donald Glover, die als schoolverlater een extra bijbaantje krijgt: als artiestenmanager van zijn rappende neef. Kijk de eerste twee seizoenen bij Disney. Pagan Peak : Duitse misdaadserie. Op een bergpas tussen Duitsland en Oostenrijk wordt een lijk gevonden. Twee detectives onderzoeken de zaak.

: Duitse misdaadserie. Op een bergpas tussen Duitsland en Oostenrijk wordt een lijk gevonden. Twee detectives onderzoeken de zaak. White House Farm : Britse misdaadserie over een waargebeurd verhaal. Meervoudige moord op een boerderij in Essex, waarbij Mark Addy en Stephen Graham als rechercheurs op onderzoek uit gaan.

: Britse misdaadserie over een waargebeurd verhaal. Meervoudige moord op een boerderij in Essex, waarbij Mark Addy en Stephen Graham als rechercheurs op onderzoek uit gaan. Studio Tarara: Vlaamse serie over een fictieve sketchshow. Als er door een tragisch ongeluk (?) iemand van het dak valt komt de politie langs en blijkt er meer aan de hand dan je dacht.

You (S03)

Te zien bij: Netflix

Een charmante baas van een boekwinkel is geobsedeerd door een opkomend schrijfster en neemt wel heel extreme stappen om haar aandacht te trekken.

The Trip (I Onde Ager)

Te zien bij: Netflix

Een man en een vrouw willen hun huwelijk beëindigen door elkaar te vermoorden. Ze gaan naar een afgelegen huisje, maar stuiten al snel op een nog groter gevaar.

De Slag om de Schelde

Te zien bij: Netflix

In de Tweede Wereldoorlog raken de levens van een Britse zweefpiloot, een nazisoldaat en een verzetsstrijdster bij de Slag om de Schelde noodlottig met elkaar verweven. Deze film van Matthijs van Heijningen Jr. over een gevecht in het Zeeuwse Walcheren was ook in de bioscoop te zien.

I Know What You Did Last Summer

Te zien bij: Amazon Prime Video

I Know What You Did Last Summer is geschreven en geproduceerd door Sara Goodman. Het is gebaseerd op Lois Duncan’s roman uit 1973, die ook de basis vormde voor de iconische film uit 1997. Een jaar na het fatale auto-ongeluk dat hun afstuderen achtervolgde, vindt een groep tieners zichzelf gebonden door een duister geheim en gestalkt door een brute moordenaar. Terwijl ze proberen uit te zoeken wie er achter hen aan zit, onthullen ze de donkere kant van hun schijnbaar perfecte stadje – en zichzelf. Iedereen verbergt iets, en het ontdekken van het verkeerde geheim kan dodelijk zijn.

Stormborn S01

Te zien bij: Videoland

We volgen verschillende dieren die aan de noordelijke rand van de Atlantische Oceaan leven. Een gebied dat voornamelijk bestaat uit rotsen, ijs en water en bekendstaat om zijn woeste stormen. We zien onder meer hoe otters, poolvossen, grijze zeehonden, rendieren, papegaaiduikers en orka’s in dit gebied weten te overleven.

Escape From Pretoria

Te zien bij: Film1

Tim Jenkin en Stephen Lee zijn blanke Zuid-Afrikanen en activisten die tegen de apartheid strijden. Ze worden gevangengenomen omdat ze namens het Afrikaans Nationaal Congres werken en naar de beruchte en zwaarbeveiligde gevangenis van Pretoria gebracht. Daar komen ze in contact met de activist Denis Goldberg en plannen ze een ontsnapping.

The Death of Stalin

Te zien bij: Ziggo

Nadat Josef Stalin op een ochtend bewusteloos wordt aangetroffen durft niemand er een dokter bij te halen, want Stalin heeft al zijn dokters verbannen. Twee dagen later wordt hij dood verklaard en er ontstaat een machtsspel in het Kremlin.

Lost in Translation

Te zien bij: Pathé Thuis

Twee Amerikanen, de acteur Bob en de jongere getrouwde Charlotte, ontmoeten elkaar in Tokio, waarop een bijzondere vriendschap ontstaat