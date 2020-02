Er is een nieuwe bank bijgekomen die in Nederland Apple Pay aanbiedt. Het is de van oorsprong Spaanse bank Openbank. Iedereen kan zich vanaf nu bij de bank aanmelden, waarbij je gratis een Maestro-pas voor Apple Pay krijgt.

In Nederland kun je bij een aantal banken terecht voor het gebruik van Apple Pay. Hoewel de grote banken al meedoen, zijn er nog een aantal partijen die nog geen toezegging gedaan hebben. Heeft jouw bank nog geen Apple Pay en zijn één van de andere beschikbare opties niet naar jouw wens? Dan is er goed nieuws, want vanaf nu heeft de bank Openbank haar deuren in Nederland geopend.



Spaanse Openbank in Nederland, mét Apple Pay met Maestro

Openbank is een van oorsprong Spaanse bank, dat onderdeel is van Santander. Santander is één van de grootste banken in Spanje, waar Openbank dus een dochteronderneming van is. Openbank heeft een eigen banklicentie, waardoor je geld tot €100.000 veiliggesteld is. De bank is al sinds 1995 beschikbaar in Spanje en is nu uitgebreid naar onder andere Nederland. De afgelopen weken konden mensen zich al op basis van uitnodiging aanmelden, maar nu staan de deuren voor iedereen open. Omdat het van oorsprong om een Spaanse bank gaat, krijg je dus een Spaans IBAN-rekeningnummer.

Een rekening openen bij Openbank is gratis, omdat de bank geen fysieke kantoren heeft en er dus ook minder personeelsleden zijn. Iedereen die zich aanmeldt krijgt een zogenaamde R42-betaalpas. Dat is een Maestro-pas, waarmee je dus overal in Nederland mee kan betalen. Deze kaart is ook geschikt voor Apple Pay, zoals vermeld staat op de speciale pagina. Bij de andere buitenlandse partijen Monese, N26 en Curve, kun je alleen de Mastercard voor Apple Pay gebruiken. Openbank lijkt daarmee een goed alternatief te worden voor onder andere ING, de Rabobank en ABN AMRO.

Daarnaast biedt de bank ook een Mastercard voor creditcardbetalingen en kun je een zogenaamd Travel card plan activeren voor je betaalpas, waarbij je bijvoorbeeld zonder extra kosten kan betalen in andere valuta. De eerste 20.000 klanten die zich voor 31 mei 2020 aanmelden, krijgen deze altijd gratis. Voor aanmeldingen daarna betaal je voor deze extra’s €7,99 per maand. Gebruik je dit niet, dan blijft de gewone betaalpas gewoon gratis.