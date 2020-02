15 jaar Google Maps: nieuw app-icoon en meer tabbladen

15 jaar Google Maps

Het nieuwe icoon voor de iOS-app zal vanaf vandaag worden uitgerold naar gebruikers. Ook de Android-app krijgt een nieuw uiterlijk. Verder komt er vanaf volgende maand vernieuwde openbaar vervoerinformatie en een verbeterde weergave van Live View beschikbaar in de app. Wat je nu al gaat zien is een layout met meer tabbladen.



Voor de meeste mensen zal het nieuwe icoontje echter de grootste verandering zijn. Als je fanatiek Google Maps-gebruiker bent zal het bekende icoontje al jarenlang op je beginscherm staan.

Voorheen kreeg je een soort plattegrond met kruising en de letter G te zien. Dat verandert in een locatiepin in verschillende kleuren. Dit sluit beter aan op de icoontjes van andere Google-apps en -diensten.

In de app krijg je twee extra tabbladen aan de onderkant. Eentje voor updates en een andere voor bijdragen. Het tabblad ‘Voor jou’ wordt vervangen door een tabblad met opgeslagen plekken. Het idee erachter is dat Google meer functionaliteit aan de app heeft toegevoegd. Zo ligt er meer nadruk op bijdragen van gebruikers en de mogelijkheid om andere gebruikers te volgen. Die functies zijn via de extra tabbladen makkelijker te bereiken, waardoor je niet meer in het menu hoeft te duiken.

Google kondigt ook nieuwe functies aan voor Google Maps, die in de loop van maart beschikbaar komen. Er is meer informatie beschikbaar voor openbaar vervoer. Voorheen kreeg je informatie hoe vol je bus of trein is, maar dit wordt nu aangevuld met andere nuttige info, zoals hoe heet het is en of er toegang is voor rolstoelen. Je kunt ook zien of er speciale ruimtes voor vrouwen zijn (voor specifieke landen) en of er een beveiliger aan boord is.

Daarnaast krijgt de augmented reality-weergave Live View een update. Het wordt minder zwaar en toont de locatie van je bestemming, zonder dat je meteen een 3D-weergave van de hele omgeving te zien krijgt.