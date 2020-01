Internet Explorer 5 kwam naar de Mac

Sommige Mac-gebruikers zullen het zich misschien herinneren: eind jaren ’90 was er een speciale versie van Microsoft’s Internet Explorer voor de Mac. Op 5 januari 2000 verscheen versie 5 waar ontwikkelaar Jimmy Grewal vanuit Microsoft nauw bij betrokken was. Het was niet alleen een grote mijlpaal voor Microsoft; ook voor Apple was het een belangrijke release en Steve Jobs bemoeide zich er daarom nauw mee. Het was voor Microsoft niet makkelijk om aan alle eisen te voldoen, zo vertelt Grewal.



Allereerst had de Mac-versie van Internet Explorer 5 niet helemaal dezelfde functies als de Windows-variant. Apple wilde dat enkele standaarden per se in de browser zouden zitten, zoals volledige ondersteuning van PNG-afbeeldingen. Ook was het de eerste bekende browser met degelijke ondersteuning van HTML. De browser werd volgens Grewal helemaal vanaf de grond opnieuw geprogrammeerd.

1/ Today marks the twentieth anniversary of the introduction of Microsoft's Internet Explorer 5 for Mac. This was both the most important release of Internet Explorer for the Mac, and the last release. Here are some anecdotes and thoughts from an insider’s perspective. [thread] pic.twitter.com/TLiloQX0DU — Jimmy Grewal (@jimmyg) January 5, 2020

Ontwerp Internet Explorer gestolen van Apple?

Een interessante anekdote van Grewal gaat over het design van de browser. Hij beweert dat Microsoft het helemaal zelf heeft ontworpen, maar Steve Jobs leek not amused te zijn.

Het ontwerp van Internet Explorer 5 is volgens Grewal geïnspireerd op het toenmalige hardwaredesign van Apple. Toen het team een demo van de browser liet zien aan Steve Jobs, bleek dat het niet helemaal in de smaak viel bij Jobs. Hij wilde alleen niet zeggen wat het probleem was.

Later bleek dat het ontwerp volgens Jobs te veel leek op Aqua, het nieuwe design van de interface van Mac OS X. Jobs dacht vermoedelijk dat het ontwerp gestolen was, maar Grewel ontkent dat.

Sterker nog: tijdens de keynote van Steve Jobs deed Jobs het lijken alsof het ontwerp een gevolg was van Apple’s nieuwe standaarden. Het ging onder andere om de scrollbalk en de wazige menuknoppen. Maar daar bleef het niet bij. Microsoft moest ook een functie schrappen uit de browser.

Het ging om SoundJamP MP, een techniek om geluid af te spelen. Internet Explorer 5 had er ondersteuning voor, maar volgens Steve Jobs zorgde het ervoor dat mensen QuickTime niet meer zouden gebruiken. De functie moest worden geschrapt, terwijl Apple het later zelf aan iTunes toevoegde. Ondanks al deze aanpassingen en de moeizame werkzaamheden was het team uiteindelijk trots op de app.

Hoewel Internet Explorer lang niet meer voor de Mac werd gemaakt, leeft Microsoft’s browser toch nog een beetje voort op de Mac. Tegenwoordig heet de browser Microsoft Edge en eind vorig jaar stelde Microsoft een testversie van de browser beschikbaar.