Het serienummer van je Apple-producten is op een bepaalde manier opgebouwd, maar volgens bronnen komt daar later dit jaar verandering in. Apple zou overstappen naar willekeurige serienummers.

‘Apple gebruikt binnenkort willekeurige serienummers’

Of je nu het serienummer van je iPhone of iPad of het AirPods-serienummer bekijkt: ze zijn allemaal in een bepaalde volgorde opgebouwd. Aan het serienummer is bijvoorbeeld te zien wanneer en waar een product gefabriceerd is. MacRumors kreeg een intern document in handen waaruit blijkt dat Apple hier vanaf stapt en in plaats daarvan kiest voor nummers die willekeurig opgebouwd zijn.



Een serienummer heb je nodig als je bijvoorbeeld een product wil aanbieden ter reparatie of als je wil controleren of je in aanmerking komt voor één van Apple’s reparatieprogramma’s. Zo’n reeks cijfers en letters lijkt op het eerste gezicht niets te verklappen, maar dat is niet helemaal waar. Naast het jaar en de week van productie, kun je ook afleiden waar het product gemaakt is.

Met willekeurige cijfers en letters is dat nagenoeg onmogelijk. Waarom Apple hiervoor kiest, is niet helemaal duidelijk. Het heeft zeer waarschijnlijk te maken met het tegengaan van fraude bij bijvoorbeeld AppleCare+. Voor verzamelaars kunnen dergelijke willekeurige nummers een tegenvaller zijn, omdat je dan niet meer een reeks producten uit een bepaalde serie kan herkennen.

Volgens de memo stapt Apple eind dit jaar over naar de willekeurige nummers, maar alleen met de nieuwe producten. Het gaat dan waarschijnlijk om de 2020 iPhones, al is nog niets zeker. In onze artikelen lees je meer over de serienummers van je Apple-producten.