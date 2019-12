Volgens bronnen van Digitimes gaat Apple voor de camera's in de iPhone 2020 geen gebruik meer maken van optische beeldstabilisatie. In plaats daarvan zou sensorstabilisatie op de planning staan.

iPhone 2020 met sensorstabilisatie

In 2020 zal Apple sommige nieuwe iPhones niet meer voorzien van optical image stabilization (OIS) maar stapt over naar een robuustere technologie, genaamd sensor stabilization. Dat zeggen bronnen uit de industrie die niet bij naam genoemd willen worden. Deze modellen zijn ook voorzien van 5G.



Het gaat hierbij waarschijnlijk om de twee vlaggenschip-modellen, waarvan de grootste zou beschikken over een 6,7-inch scherm.

Optische beeldstabilisatie

Bij optische beeldstabilisatie worden de beelden gestabiliseerd met behulp van magneten. Deze bewegen de lenzen in alle drie richtingen binnen de behuizing, om daarmee te reageren op schokjes en beweging. Het beeld dat daarbij naar de sensor wordt geprojecteerd ziet er dan stabieler uit. Apple gebruikt al jaren optische beeldstabilisatie in de iPhones. Ook bij de iPhone 11 (Pro/Max) is dat het geval bij de groothoek- en telefotolens. Alleen de supergroothoeklens heeft het niet.

Sensorstabilisatie

Bij sensor-shifting gaat het anders, zoals de naam al aangeeft: daarbij beweegt de beeldsensor en niet de lens. Een mogelijk voordeel daarvan is dat het beter werkt met externe lenzen, zoals Olloclip. Ook is het makkelijker om beelden in hoge resolutie te maken omdat de sensor een halve tot een hele pixel kan verschuiven tijdens de opname. Dit hoeft niet tot gigantisch grote foto’s te leiden, omdat de gemaakte foto’s daarna worden samengevoegd en bijgesneden tot een kleiner formaat.