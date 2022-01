Een van de meest originele iOS-games van de afgelopen jaren, Hidden Folks, is nu ook te spelen in Apple Arcade. Deze game van Nederlandse hand is een verslavend zoek-en-vind-spelletje.

In 2017 bracht Adriaan de Jongh, een Nederlandse game-ontwikkelaar, de charmante game Hidden Folks uit. Hidden Folks is, zoals de titel al zegt, een spelletje waarin je op zoek gaat naar poppetjes, voorwerpen en nog veel meer in een groot zoekplaatje. Mocht je de game eerder te duur vinden en geabonneerd zijn op Apple Arcade, dan is er nu goed nieuws. Hidden Folks is vanaf vandaag te spelen op Apple Arcade, op bijna alle Apple-apparaten.



Hidden Folks op Apple Arcade

Hidden Folks bevat allerlei gebieden: van koude sneeuwgebieden tot hete droge woestijnen. In elk gebied moet je op zoek naar meerdere personen, voorwerpen en andere objecten. Soms zijn ze eenvoudig zichtbaar, maar meestal moet je daar iets meer voor doen: een deur openen, een gordijn opzij schuiven, een auto opzij zetten of een steen optillen. Het leuke is dat de game volledig in zwart-wit is en dat alle geluidjes ingesproken zijn. Van de piepstemmetjes van de poppetjes tot de klikgeluidjes als je iets aantikt.

Er zijn grote en kleine gebieden en voor je het weet ben je uren op zoek naar die ene bril in die grote fabriek. De game is zeer eenvoudig om te spelen en daardoor erg verslavend. In totaal zijn er zeven gebieden, met elk meerdere levels. Soms is het zoeken naar een speld in een hooiberg, maar de bijbehorende grappige hints verklappen in welke richting je moet zoeken.

Hidden Folks is speelbaar op iPhone, iPad, Mac en Apple TV. Wij vinden de game het best tot z’n recht komen op grote schermen, helemaal als je met meerdere mensen gaat zoeken. Lees ook onze eerdere review van Hidden Folks uit 2017.

Het plusje in de titel van de Apple Arcade-versie zegt niets over de inhoud: deze is identiek aan de losse betaalde versie, zo laat de maker weten. Als je de betaalde versie eerder al eens gespeeld hebt, worden je opgeslagen bestanden meegenomen naar de Apple Arcade-versie. Mocht je geen abonnee zijn van Apple Arcade, dan is de betaalde versie ook nog steeds beschikbaar.