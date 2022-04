FIFA+ met gratis voetbalwedstrijden

Voetbal is big business, maar de app die FIFA nu heeft uitgebracht is opmerkelijk genoeg gratis. Ook het streamen van de live wedstrijden is totaal gratis, waarbij je voetbalwedstrijden van over de hele wereld kunt zien. Wel worden de uitzendingen onderbroken door reclames, want ergens moet toch geld vandaan komen. De app heeft verder nog interactieve games, nieuws, informatie over toernooien en het gebruikelijke materiaal. Daarnaast kun je naar exclusieve content kijken in de vorm van Originals. Bekende voetbalhelden zoals Ronaldinho, Dani Alves, Ronald Nazário, Romelu Lukaku, Lucy Bronze, Carli Lloyd en anderen zullen daarbij in de schijnwerpers staan. Terwijl ESPN zich in Nederland vooral op de Eredivisie richt, krijg je met deze nieuwe streamingdienst iets mee van het voetbal elders ter wereld.



FIFA-president Gianni Infantino spreekt van een culturele verschuiving voor voetbalfans. Dat is misschien wat overdreven, want zoveel lokale cultuur snuif je nou ook weer niet op als je naar een wedstrijd van Ivoorkust kijkt. Je krijgt hoogstens iets mee van de lokale stadion-architectuur en de liedjes die de fans ter plaatse zingen. Toch is het mooi dat je wereldwijd naar wedstrijden kunt kijken.

Het blijkt een speerpunt te zijn van Infantino’s Vision 2020-2023, dat als doel heeft om voetbal te ‘democratiseren’. Laten we snel doorgaan naar de details die er echt toe doen: 40.000 live wedstrijden in 2022, van 100 leden in alle zes confederaties. Daarbij zijn ook 11.000 vrouwenwedstrijden. Je krijgt live uitzendingen van Europa’s topleagues tot en met onbekende competities elders ter wereld voor mannen, vrouwen en kinderen. FIFA+ bevat ook alle WK-wedstrijden die ooit op camera zijn vastgelegd, zowel voor mannen als vrouwen. Je kunt meer dan 2.000 uur archiefmateriaal raadplegen.

Daarnaast komen er lange documentaires, docuseries, praatshows en korte filmpjes in 11 verschillende talen. Aanvankelijk zijn dat alleen Engels, Frans, Duits, Portugees en Spaans. In juni 2022 komen er nog zes extra talen bij en we zijn benieuwd of daar ook Nederlands bij zit.

Bij de documentaires springen deze er wat ons betreft uit:

Ronaldinho: The Happiest Man in the World – Een 90 minuten durende documentaire over deze sterspeler. Van zijn leven op straat in Brazilië tot een van de meest iconische spelers ooit. Onder andere Lionel Messi, Frank Rijkaard en Carles Puyol zijn te zien.

– Een 90 minuten durende documentaire over deze sterspeler. Van zijn leven op straat in Brazilië tot een van de meest iconische spelers ooit. Onder andere Lionel Messi, Frank Rijkaard en Carles Puyol zijn te zien. Captains: Season 1 - Een achtdelige documentaire over zes voetbaltrainers, met hun verschillende aanpakken en leiderschapsstijlen. Ook van enkele minder bekende voetballanden. We zien Luka Modrić (Kroatië), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon), Brian Kaltak (Vanuatu), Andre Blake (Jamaica), Hassan Maatouk (Libanon) en Thiago Silva (Brazilië).

- Een achtdelige documentaire over zes voetbaltrainers, met hun verschillende aanpakken en leiderschapsstijlen. Ook van enkele minder bekende voetballanden. We zien Luka Modrić (Kroatië), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon), Brian Kaltak (Vanuatu), Andre Blake (Jamaica), Hassan Maatouk (Libanon) en Thiago Silva (Brazilië). Croatia: Defining a Nation – Een lange documentaire over hoe voetbal een groep vrienden samenbrengt.

– Een lange documentaire over hoe voetbal een groep vrienden samenbrengt. Icons – Vrouwenvoetbal is helemaal hot en deze vijfdelige serie laat steeds in een halfuur zien welke vrouwen daarin leidend zijn geweest: Wendie Renard, Lucy Bronze, Asisat Oshoala, Carli Lloyd en Sam vertellen hun verhaal.

– Vrouwenvoetbal is helemaal hot en deze vijfdelige serie laat steeds in een halfuur zien welke vrouwen daarin leidend zijn geweest: Wendie Renard, Lucy Bronze, Asisat Oshoala, Carli Lloyd en Sam vertellen hun verhaal. Golden Boot – Een vierdelige serie waarin de belangrijkste WK-doelpuntenmakers uit het verleden worden geïnterviewd, waaronder Gary Lineker.

– Een vierdelige serie waarin de belangrijkste WK-doelpuntenmakers uit het verleden worden geïnterviewd, waaronder Gary Lineker. Dani Crazy Dream – Een zesdelige serie van steeds 30 minuten over Dani Alves, de gelauwerde speler die op weg is naar het WK in Qatar. Geproduceerd door Alve’s eigen productiebedrijf, Maracanã Media, dus het belooft vooral een feelgood-verhaal te worden.

– Een zesdelige serie van steeds 30 minuten over Dani Alves, de gelauwerde speler die op weg is naar het WK in Qatar. Geproduceerd door Alve’s eigen productiebedrijf, Maracanã Media, dus het belooft vooral een feelgood-verhaal te worden. HD Cutz – Een 8-delige docuserie over kapper Sheldon Edwards, die al heel wat voetballegenden geknipt heeft. Hij praat over eten, mode, muziek en soms ook over voetbal. MEt onder andere Paul Pogba en Antonio Rüdiger.

FIFA+ is te bekijken op iPhone, iPad en Mac (M1). Heb je een Intel Mac of een pc, dan kun je ook via het web kijken. Later zullen nog meer devices volgen, belooft FIFA. Het zou mooi zijn als er dan ook de Apple TV bij zit.

Verder kijken: