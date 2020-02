Eén Office-app voor iOS

De nieuwe app is nu voor iedereen beschikbaar en maakt het makkelijker om te werken met verschillende soorten documenten. Er zitten ook wat nieuwe functies in. In het kort houdt het in dat je Word, Excel en PowerPoint nu in één enkele app kunt terugvinden en dat betekent ook dat je Office-documenten vanaf nu op een centrale plek zijn. Je hoeft niet meer te wisselen tussen apps. Het uitbrengen van een gecombineerde app heeft nog meer voordelen: het neemt minder opslagruimte in beslag en er staan ook minder icoontjes op je beginscherm. Veel functionaliteit van de apps is namelijk hetzelfde en dat bleek ook wel als er weer eens updates waren: de update-omschrijving was bij deze apps vaak vrijwel identiek. Functies die in de ene app waren toegevoegd, waren ook nieuw in de andere twee apps.



De nieuwe app was sinds november nu als preview via TestFlight beschikbaar, maar is nu voor iedereen te downloaden. Er zit een nieuw actiepaneel in, waarmee je veel dagelijkse mobiele taken vanuit een centrale plek kunt uitvoeren. Zo kun je een PDF maken van een document of een foto, een PDF ondertekenen met je vinger, bestanden uitwisselen en QR-codes scannen.

En er is ook rekening mee gehouden dat er in elke iPhone een camera zit. Zo kun je gemakkelijk foto’s van documenten en tabellen omzetten naar Word- en Excel-documenten, terwijl je bij een PowerPoint-presentatie nu gemakkelijk een foto kan importeren vanuit de fotorol.

Om toegang te krijgen tot alle functies van Microsoft Office, moet je wel inloggen met een Office 365-lidmaatschap. Heb je dit nog niet, dan kan je dit ook direct via de Microsoft Office-app afsluiten. Dat kost voor persoonlijk gebruik €7,99 per maand. Goed om te weten is dat de app als update uitgebracht is voor de oudere Office Mobile for iPhone-app. Mocht je die nog op je toestel hebben staan, dan kun je die dus updaten.

Later gaat Microsoft de app ook nog beschikbaar stellen op tablets. Je vraagt je misschien af wat er met de bestaande losse Office-apps gaat gebeuren. Geen nood: die blijven gewoon bestaan. Sterker nog, onlangs zijn de losse Office-apps voor iOS vernieuwd voor 2020, met nieuwe functies en verbeteringen.