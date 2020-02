Photoshop viert 30 jaar met donkere modus en andere nieuwe functies

Zowel de Mac-versie als de iOS- en iPadOS-versie van Photoshop krijgen een update. Het jubileum is precies dertig jaar geleden: op 19 februari 1990 bracht Adobe versie 1.0 van Photoshop uit voor de Mac. Tegenwoordig is het de meestgebruikte fotobewerker ter wereld en het is zelfs een werkwoord geworden. Als je zegt dat iets gephotoshopt is, weet iedereen wat je bedoelt. Met de hashtag #PsILoveYou30 kun je je enthousiasme delen en in een blogpost kun je het nog eens nalezen.



Nieuw in Photoshop voor iPad

Sinds Photoshop in november vorig jaar beschikbaar kwam heeft Adobe de functies steeds verder uitgebreid. Aanvankelijk was er wat kritiek dat de functies te weinig aansloten op wat je op de desktop hebt, maar daar wordt aan gewerkt. In de aanstaande update zitten er weer een paar welkome vernieuwingen in. Zo is het gemakkelijker geworden om objecten te selecteren. Dit werkt vooral probleemloos met de Apple Pencil. Je kunt eenvoudig in een foto een object selecteren en dit vervolgens lostrekken van de achtergrond. Hierbij wordt gebruik gemaakt van machine learning. Er komt nog een speciale kwast om de randjes wat strakker te maken.

Verder krijg je in Photoshop op de iPad nu verbeterde ondersteuning voor lettertypes. Je hoeft dan niet meer te wisselen tussen de iPadOS- en desktopversie van Photoshop om een bepaald effect met lettertypes in te stellen. Adobe heeft laten weten dat alle gangbare typografische instellingen worden ondersteund voor de opmaak van tekst. Later wordt ook de letterbreedtespatiëring (kerning) van lettertypes aanpasbaar.

Voor PSD’s van 10MB of groter is de snelheid van up- en downloaden verbeterd. Dit gaat nu tot 90 procent sneller. Hieronder zie je de nieuwe iPad-functies in een video:

Photoshop op de desktop: donkere modus

Op de Mac kun je vanaf nu gebruik maken van donkere modus voor de systeemdialogen. Ook interessant is het verbeterd contentbewust vullen van vlakken en selecties. Heb je meerdere selecties gemaakt, dan kun je dit vullen op een manier die er natuurlijker uitziet. In onderstaande afbeelding is bijvoorbeeld een groen ijsje roze gemaakt. Je kunt dus meerdere selecties maken en meerdere vulacties uitvoeren, zonder dat je je werkruimte hoeft te verlaten. Ook kun je met ‘Apply’ zien hoe het eruit komt te zien, voordat je akkoord gaat.

Gebruik je vaak het Lens Blur-effect, dan heeft dat nu verbeterde prestaties dankzij de GPU. Het ziet er scherper en realistischer uit. Dit is te danken aan een nieuw algoritme, waarbij gekeken is hoe de interactie is tussen licht en objecten in de werkelijke wereld. Daarbij wordt een 3D-omgeving gesimuleerd voor een zo realistisch mogelijk resultaat, zonder dat meteen je MacBook-accu wordt leeggetrokken. Er zit heel wat onderzoek in voordat deze functie klaar was voor het publiek. Je kunt nu de scherptediepte aanpassen door de blur van een 2D-afbeelding te wijzigen.

Vanaf vandaag komen de update voor Photoshop beschikbaar op de Mac en iPad.