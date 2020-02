Apple-inspiratiebron Larry Tesler overleden: uitvinder van copy-paste

Computerwetenschapper Larry Tesler is overleden. Hij is de uitvinder van kopiëren en plakken op de computer en was degene die Steve Jobs ooit rondleidde op Xerox PARC. Tesler is 74 jaar geworden.

Larry Tesler werkte aan Lisa en Newton

Tesler was niet alleen computerwetenschapper maar ook wiskundige. Hij werkte tussen 1980 en 1997 voor Apple en werd uiteindelijk vice-president en chief scientist. Steve Jobs haalde hem persoonlijk binnen, maar de twee hadden elkaar al eerder ontmoet. Tesler was namelijk degene die Steve Jobs in 1979 rondleidde op its het Palo Alto Research Center van Xerox. Apple ging daarna met ideeën zoals de muis aan de haal, maar haalde meteen ook even Tesler binnen. De man heeft enorme bijdragen geleverd: hij is de uitvinder van copy-paste, werkte aan de Apple Lisa, QuickTime, AppleScript en meer. Ook was hij betrokken bij de Apple Newton, de zakcomputer die Jobs de nek omdraaide toen hij terugkeerde naar Apple.



Nadat Jobs tweemaal bij Xerox had rondgekeken, leidde dat tot de ontwikkeling van de Lisa en de Mac. Tesler was daar nauw bij betrokken. Nadat Jobs het bedrijf verliet bleef Tesler hangen en werkte verder aan nieuwe producten. Later had Tesler een adviserende rol, toen toenmalig CEO Gil Amelio twijfelde of hij NeXT (van Steve Jobs) of Be OS (van Jean-Louis Gassee) in huis zou halen. Tesler adviseerde om NeXT te kopen, maar waarschuwde ook dat beide mannen (Jobs en Gassee) zouden proberen om de rol van CEO in te pikken.

Dat gebeurde inderdaad. Toen Jobs in 1996 terugkeerde naar Apple stond Tesler net op het punt om de deur daar achter zich dicht te trekken. Hij verliet Apple in 1997. Weer een jaar later werd het Apple Newton-project stopgezet. Hoewel de Newton zelf niet erg succesvol was, zijn er in die tijd toch belangrijke beslissingen genomen die ook nu nog merkbaar zijn. Apple besloot te investeren in Advanced RISC Machines (ARM), waarvan de processors nu nog in iPhones en iPads worden gebruikt. Ook de overstap van Motorola naar Intel was iets waar al ten tijde van Tesler aan werd gewerkt, maar dat pas in 2006 gerealiseerd kon worden. Het was zo’n project dat groeide en groeide, maar nooit af kwam, totdat het uiteindelijk wel haalbaar werd.

Na zijn tijd bij Apple richtte Tesler een educatief bedrijf op, waar hij tot 2001 bij betrokken was. Daarna werkte hij nog wat bij Amazon en Yahoo, om uiteindelijk zelfstandig adviseur te worden. In bovenstaande video’s is Tesler in actie te zien.

Meer Apple-historie? Kijk dan eens hier naar:

Openingsfoto: uit video van Computer History Museum