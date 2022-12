iCulture Vandaag: dit was maandag 12 december 2022

Vandaag helpen we je weer met de voorbereiding op kerst. Zo lees je welke apps met kerstrecepten er allemaal zijn, inclusief apps die je helpen met boodschappenlijstjes en meer. Verder delen we vandaag een gerucht met je over OLED-displays in de MacBook, is de eerste Matter-update voor Eve uit en zetten we de meest handige trucs en tips voor de Notities-app voor je op een rij. Want ook dat kan je helpen in deze decemberdrukte. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Apps