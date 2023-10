Heb je een oudere Mac die niet geschikt is voor macOS Sonoma, dan kun je toch de sprong wagen met een speciale tool.

OpenCore Legacy Patcher

De OpenCore Legacy Patcher gaat je helpen om macOS Sonoma op 83 niet-ondersteunde Macs te installeren. Versie 1.0.0 van deze tool is nu uitgebracht, zodat ook mensen met een wat oudere Mac kunnen profiteren van de nieuwe functies. Het gaat hier om modellen die officieel niet door Apple worden ondersteund. Gelukkig is er dan het OpenCore Legacy Patcher-project, dat een bootloader heeft gemaakt voor deze niet-ondersteunde Macs. Er was al beloofd dat de tool op 2 oktober zou verschijnen, slechts een week na de release van Apple zelf. Vanaf nu is hij officieel te downloaden.



Op deze modellen kun je de OpenCore Legacy Patcher proberen:

Het is dus al een behoorlijk lange lijst van Macs die met OpenCore Legacy Patcher 1.0.0 geschikt kunnen worden gemaakt voor macOS Sonoma. Wat echter ontbreekt zijn de MacBook Pro-modellen uit 2016 en 2017, voorzien van een Touch Bar. Deze hebben een T1-beveiligingschip waarbij de softwaremakers het nog niet voor elkaar hebben gekregen. Er wordt nog aan gewerkt, maar de makers kunnen nog geen datum geven wanneer de support beschikbaar komt.

In een GitHub-post is te lezen dat je bij de 83 ondersteunde Macs wel rekening ermee moet houden dat de ontwikkeling nog gaande is. Niet alle functies zijn al bij deze eerste 1.0.0 release te proberen. De makers gaven eerder al aan dat ze het liever grondig aanpakken, dan dat ze zichzelf stress opleggen om zo snel mogelijk alles af te krijgen.

Wil je weten welke Macs op macOS Sonoma draaien zonder dat je extra tools nodig hebt, dan vind je dat hier: