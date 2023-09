Volgens Reuters heeft Breton gezegd dat de Digital Markets Act van de EU slechts een begin is en dat het streven is dat Apple zowel hardware als software openstelt voor concurrenten. De Digital Markets Act (DMA) van de EU is bedoeld om te zorgen dat big tech-bedrijven minder macht hebben en geen poortwachtersrol kunnen vervullen voor allerlei diensten. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de App Store opengesteld moet worden, waardoor ook sideloading is toegestaan. Maar de EU-commissaris wil nog een stap verder gaan. “De volgende taak voor Apple en andere big tech, onder de DMA, is het openstellen van de poorten voor concurrenten,” zegt Breton na een ontmoeting met Tim Cook in Brussel.



“Of het nu gaat om de elektronische portemonnee, browsers of app stores, consumenten die een iPhone gebruiken moeten kunnen profiteren van concurrerende diensten van verschillende aanbieders.” Dat zou betekenen dat Apple de NFC-chip in de iPhone moet openstellen voor andere betaalmethoden. “EU-regelgeving bevordert innovatie, zonder afbreuk te doen aan veiligheid en privacy”, zei Breton in gesprek met Reuters. Tim Cook zal daar ongetwijfeld anders over denken en zal zijn standpunten over privacy en beveiliging hebben herhaald.

Cook publiceerde op zijn X-account wel een vrolijke foto van een bezoek aan de Apple Store in Brussel. Hij heeft nog niets gemeld over zijn gesprek met EU-politici en het is nog maar de vraag of hij dit – gezien de gevoeligheid van de onderwerpen – zal doen. Eerder werden op het X-account van Cook foto’s gepost van onschuldige bezigheden in Nederland, zoals een ontmoeting met wielrenster Riejanne Markus van de Jumbo-Visma-ploeg, een ontmoeting met Relive-ontwikkelaar Lex Daniels, een bezoek aan chipmaker NXP en gamestudio GameHouse. Enkele kranten en andere media publiceerden een interview met Cook, maar daar kwamen geen opvallende onthullingen uit.