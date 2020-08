Functietoetsen op MacBook Pro met Touch Bar

De functietoetsen F1 tot en met F12 zijn op recente MacBook Pro’s vervangen door de Touch Bar. Deze interactieve knoppen passen zich aan de situatie en toepassing aan, maar in sommige apps komen de normale functietoetsen alsnog goed van pas. Je kan de functietoetsen op twee manieren tevoorschijn halen. De meest eenvoudige manier is om de fn-toets op het toetsenbord ingedrukt te houden. Deze vind je linksonder op het toetsenbord van de MacBook Pro. Zodra je deze toets ingedrukt houdt, zie je dat de functietoetsen weer verschijnen op de Touch Bar. De functietoetsen blijven zichtbaar zolang je de fn-knop ingedrukt houdt.





Er is ook een manier om functietoetsen altijd zichtbaar te maken. Dit is in te stellen per app. Ga hiervoor als volgt te werk:

Open Systeemvoorkeuren en ga naar Toetsenbord. Klik op Toetscombinaties > Functietoetsen. Klik op het plusje en selecteer het programma waarvoor je altijd de functietoetsen zichtbaar wil hebben.

Zodra je één van de ingestelde programma’s opent, wordt op de Touch Bar direct de functietoetsen weergegeven. Hou je dan de fn-toets op het toetsenbord ingedrukt, dan krijg je andere standaardtoetsen van de Touch Bar in beeld, zoals de volumeregelaar en de knoppen voor Mission Control en Launchpad.