De Mac Pro is lang niet voor iedereen is weggelegd: alleen professionals die zware toepassingen gebruiken zullen snappen waarom je zoveel power nodig hebt. En met de basisuitvoering van €6.499 ben je er nog niet, want er zijn allerlei accessoires om de professionele Mac helemaal af te maken, zoals een wieltjesset van €849 en een webcam van €199.

Update 15 april 2020: De losse voetjes en wieltjes zijn nu ook los verkrijgbaar. Hiermee kun je ze zelf wisselen, al heb je er wel gereedschap voor nodig. De prijzen zijn als volgt:

Apple Mac Pro Feet‑kit: €349,-

Apple Pro Wheels-kit: €849,-

Apple heeft een reeks Mac Pro-accessoires in de winkel gezet, waarmee je de professionele computer verder kunt uitbreiden. Bij het configureren van je Mac Pro kun je al Apple’s Afterburner-kaart en verbeterde grafische componenten uitkiezen. Maar het kan ook achteraf. Hier zie je een greep uit de opties:





Mac Pro-wieltjes voor 480 en 849 euro

Wil je de Mac Pro makkelijk kunnen verrijden, dan kun je een wieltjesset erbij kopen. Bestel je deze meteen mee, dan betaal je er €480,- voor. Er is ook een setje die je achteraf kunt aanbrengen en dan kost het €849,-.

De wieltjes zijn gemaakt van roestvrij staal en zorgen ervoor dat je Mac Pro anderhalve centimeter hoger wordt dan met de standaard meegeleverde voetjes. De prijs riep op Twitter al wat verwondering op. De verwondering geldt trouwens ook voor de €1.099 voet die je bij het Pro Display XRD moet kopen. Apple had beter de prijs inclusief voet kunnen doen.

Let ook op dat er geen rem zit op de wieltjes, dus plaats je de Mac Pro op een tafel dan kan deze wegrollen.

Bekijken:

Apple Pro Wheels-kit: €849,-

Mac Pro-voetjes voor 349 euro

De Mac Pro heeft standaard vier voetjes, maar als je een Mac Pro met wieltjes hebt gekocht, kun je deze vervangen door voetjes voor meer stabiliteit. Hiervoor koop je de speciale Mac Pro Feet-kit. Je moet zelf gereedschap hebben om deze voetjes te kunnen aanbrengen.

Bekijken:

Apple Mac Pro Feet‑kit: €349,-

Logitech 4K Pro webcam

Logitech heeft speciaal voor het Pro Display XDR een webcam ontwikkeld. Hij kost maar €199,99 en dat is relatief goedkoop als je de aanschafprijs van de monitor zelf bekijkt. Deze webcam kun je magnetisch vastmaken aan de bovenkant van je monitor.

De nieuwe Logitech 4K Pro magnetische webcam is exclusief voor Apple gemaakt en kan op en neer kantelen, zodat je er goed bij zit tijdens het videochatten. Je kunt het ook gebruiken voor je werk, bijvoorbeeld videoconferenties via FaceTime, Skype en Zoom. Logitech’s RightLight 3 technologie past de belichting automatisch aan de omstandigheden aan. Daarbij worden helderheid, kleurintensiteit, contrast en meer aangepast.

Wie geen Mac Pro heeft kan kiezen voor een soortgelijk product uit de Logitech-fabrieken, de Logitech 4K Brio Ultra HD Pro Webcam.

Bekijken: Logitech 4K Pro magnetische webcam voor €199,99

Doekje voor Pro Display XDR

Kies je voor het Pro Display XDR met nanotextuur-glas, dan heb je een extra accessoire nodig. Je mag het scherm namelijk alleen afnemen met een speciaal doekje, niet met water en zeep, een microvezeldoekje of met een gewone stofdoek. De versie met nanotextuur kost zo’n 1.000 euro extra en heeft een zodanig delicate structuur dat je er niet zomaar overheen mag vegen. Het zorgt voor een minimale reflectie en ziet er mat uit. In een supportdocument staan alle waarschuwingen. Mocht je het doekje ooit kwijtraken, dan kun je bij Apple Support een nieuwe aanvragen. Het is nog onduidelijk of dit geld kost.

Er gelden ook speciale instructies voor het wassen van het poetsdoekje. Je moet afwasmiddel en water gebruiken en na het reinigen goed spoelen. Daarna moet het doekje minstens 24 uur liggen drogen. De gewone Pro Display XDR met standaard glas is te reinigen met een normale microvezeldoek en een beetje water. De behuizing veeg je af met een vochtige pluisvrije doek.

Zwarte muis en trackpad

De nieuwe Mac Pro wordt geleverd met een zwarte muis of trackpad. Ook het toetsenbord is anders: in plaats van witte toetsen zitten er zwarte op. Dat zal erg geliefd zijn bij mensen die hun accessoires het liefst zo duister mogelijk hebben. Maar helaas zijn ze niet zo gemakkelijk te krijgen. Voorlopig zijn ze alleen verkrijgbaar bij aanschaf van een nieuwe Mac Pro. Dit geldt ook voor de zwarte USB-C-naar-Lightning-kabel en de zwarte powerkabel.

Apple liet de nieuwe accessoires tijdens WWDC 2019 al zien, maar ze werden aanvankelijk niet erg opgemerkt omdat ze erg lijken op de spacegrijze varianten. Die zijn inmiddels wel los verkrijgbaar, nadat ze een tijdje exclusief waren voor de iMac Pro. Mogelijk komen de zwarte varianten ooit ook los beschikbaar. Bij de spacegrijze accessoires duurde dit drie maanden.

Belkin Lock-adapter voor Mac Pro

Ben je bang dat je dure Mac gestolen wordt? Dan is er de Belkin Lock-adapter. Hiermee kun je je Mac Pro veilig vastzetten met een kabel of slot van een andere fabrikant. Die moet je er dan nog wel los bij kopen. Je kunt de adapter met kruiskopschroeven op de achterkant van je Mac Pro bevestigen, zonder dat je de Mac hiermee beschadigt.

Als je een geschikt slot gebruikt wordt met deze adapter de kap van de Mac Pro aan de behuizing vergrendeld, zodat de interne onderdelen niet toegankelijk zijn. Kwaadwillenden kunnen dus niet je dure componenten stelen. De adapter is geschikt voor de meeste kabelsloten of standaard sloten met een diameter van maximaal 7 mm

Bekijken: Belkin Lock-adapter voor €49,95

Belkin AUX-stroomkabelkit voor Mac Pro

Om je interne onderdelen aan te sluiten heb je een set AUX-stroomkabels voor grafische kaarten en andere PCI Express-devices nodig. Mac Pro is voorzien van één 6‑pens en vier 8‑pens interne AUX-aansluitingen, waardoor je er externe accessoires op kunt aansluiten.

Het gaat hier om componenten die AUX-stroom nodig hebben en die je kunt verbinden met de 6‑pens en 8‑pens AUX-ingangen van de Mac Pro. De kit bevat zes standaard AUX-stroomkabels in drie verschillende varianten.

Bekijken: Belkin AUX-stroomkabelkit voor €64,95

Apple Afterburner-kaart

Afterburner is speciaal gemaakt om de workflow van film- en videoprofessionals te versnellen. Het is geschikt voor ProRes‑ en ProRes RAW-codecs in Final Cut Pro X, QuickTime Player X en ondersteunde apps van andere ontwikkelaars. Afterburner is eigenlijk een PCI Express-kaart, maar dan wel eentje die speciaal is ontwikkeld voor de Mac Pro.

Je kunt ‘m installeren in elke sleuf van volledige lengte, maar levert zijn maximale capaciteit in een PCIe x16-sleuf. Hij ondersteunt het afspelen van maximaal drie streams 8K‑ProRes RAW of maximaal twaalf streams 4K‑ProRes RAW.

Bekijken: Apple Afterburner-kaart voor €2.400,-

Meer Mac Pro accessoires

Er zijn nog meer accessoires voor de Mac Pro, die wat meer technisch van insteek zijn. Kies bijvoorbeeld de volgende:

Promise Pegasus J2i 8-TB intern opslagsysteem voor Mac Pro: €430,95

Promise Pegasus R4i 32‑TB RAID MPX Module voor Mac Pro: €2.490,-

Radeon Pro Vega II Duo MPX Module: €6.720,-

Radeon Pro Vega II MPX Module: €3.360,-

Ga je voor het Pro Display XDR, dan kun je ook nog deze accessoires aanschaffen:

Nog niet al deze onderdelen zijn per direct te bestellen, maar ze komen er wel aan.