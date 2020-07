Hoogtepunten uit de kwartaalcijfers FQ3 2020

Tim Cook en Apple’s CFO Luca Maestri gingen woensdagavond vanaf 23:00 uur Nederlandse tijd in gesprek met analisten. Twee kwartalen geleden gingen veel vragen over 5G, daarna verschoof de aandacht naar de coronacrisis en ook tijdens deze kwartaalcijferbespreking hing het als een donkere wolk boven de gesprekken. Hoewel, donkere wolk? Apple heeft er eigenlijk flink van geprofiteerd! De omzet wat veel beter dan verwacht en de iPads en Macs vlogen als warme broodjes de winkel uit.

Alle belangrijke punten vind je hier.



#1 iPhone 12 is officieel vertraagd

Apple heeft officieel toegegeven dat de volgende iPhones een paar weken later op de markt kwamen. Dat bevestigde CFO Luca Maestri. Hij wilde daarmee waarschijnlijk vooral investeerders geruststellen, die normaal gesproken in september een flinke piek verwachten door de verkoop van nieuwe iPhones. Het gaat om een vertraging van een paar weken. De nieuwe toestellen liggen vermoedelijk in oktober of november in de winkel, nog wel voor het feestdagenseizoen.

#2 Het aandeel Apple wordt gesplitst

Beleggers waren blij verrast over de goede cijfers van Apple en de aandelenkoers schoot dan ook omhoog naar een record van boven de $400.

Droomde je altijd al van een paar Apple-aandelen, maar vond je de prijs van $400 te hoog? Geen nood, Apple gaat splitsen. Voor elk huidig aandeel krijg je straks 4 nieuwe aandelen. De totale waarde blijft hetzelfde, dus mocht je al aandelen hebben: deze maatregel kost je geen geld.

De Board of Directors heeft de splitsing goedgekeurd om het aandeel Apple toegankelijker te maken voor een grote groep aandelen. Elke investeerder die op 24 augustus aandelen Apple heeft krijgt er drie aandelen bij. De handel in gesplitste aandelen gaat op 31 augustus 2020 van start. De laatste keer dat het aandeel Apple werd gesplitst was zes jaar geleden. Toen kreeg je voor elk aandeel 7 stuks.

Apple heeft ook aangekondigd dat aandeelhouders een cash dividend van $0,82 per aandeel krijgen. Dit wordt uitbetaald op 13 augustus aan investeerders die op 10 augustus aandelen hebben.

#3 Online WWDC was groot succes met 22 miljoen kijkers

WWDC 2020 was anders dan anders. Apple is het goed bevallen en de kijkers haakten ook niet af. Tim Cook vertelde dat de online WWDC een enorm succes is geweest met 22 miljoen kijkers voor de videostreams. Er waren heel veel aankondigingen en veel ontwikkelaars waren positief, vooral omdat dit jaar zoveel meer mensen konden meedoen in vergelijking met een traditioneel evenement. Apple maakte meer dan 72 uur videocontent voor ontwikkelaars. Je hebt 3 dagen nodig om naar alles te kijken. Ook vonden er 4.500 labs plaats, waarbij ontwikkelaars 1-op-1 met engineers konden praten.

#4 Er werd een record aantal Macs en iPads verkocht

Hieronder zie je de percentages groei ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Duidelijk is meteen dat de groei in iPhones niet erg groot was, maar in de andere productcategorieën juist heel sterk. Hoe ernstig het coronavirus ook is, Apple heeft ervan geprofiteerd. Het feit dat de meeste Apple Stores gesloten waren deed daar niets aan af.

De groei in iPhone-verkopen in mei en juni wijst Apple toe aan de stimulus-cheque die veel Amerikanen kregen, maar ook aan de iPhone SE-verkopen en het feit dat veel mensen weer naar buiten konden.

Omzet: +11%

Omzet uit iPhones: +1,7%

Omzet uit Macs: +21%

Omzet uit iPads: +31%

Omzet uit wearables etc: +17%

Omzet uit diensten: +15%

#5 Thuiswerken gaat nog wel even door

De meeste medewerkers van Apple gaan voorlopig niet terug naar kantoor. Pas in het begin van 2021 kunnen ze hun cubicles weer opzoeken. In een interview voorafgaand aan de kwartaalbesprekingen vertelde Tim Cook aan Bloomberg dat medewerkers in de VS voorlopig thuisblijven, nu het coronavirus zich nog steeds verspreidt.

Sommige medewerkers konden half juni terug naar kantoor en bepaalde sleutelfiguren zaten in mei alweer achter hun bureau. Voor de meerderheid geldt dat echter niet. Daarna zal het van de beschikbaarheid van een vaccin afhangen of medewerkers weer naar kantoor kunnen. Andere techbedrijven zoals Facebook en Google laten hun medewerkers ook nog in het hele jaar 2020 thuiswerken. Twitter en Square hebben zelfs aangekondigd dat medewerkers ook permanent mogen thuiswerken.

#6 Apple haalt beloofde verdubbeling van dienstenomzet eerder dan gepland

Apple beloofde in 2016 om de omzet uit diensten eind 2020 te hebben verdubbeld. Dat is nu al gelukt, een halfjaar eerder dan verwacht. Diensten is elk jaar met meer dan 15% gegroeid. Slechts in twee kwartalen werd een iets mindere groei gehaald. In alle geografische regio’s worden dubbele groeicijfers gehaald, zegt CFO Maestri.

Apple heeft nu 550 miljoen betaalde accounts, 130 miljoen meer dan vorig jaar. Voor het einde van dit jaar moeten het er 600 miljoen zijn. Het gaat dan om iCloud-opslag, Apple Music en dergelijke. Diensten zijn een alternatieve inkomstenbron, die ervoor moeten zorgen dat Apple minder afhankelijk is van de iPhone.

#7 Apple gaat geen Apple Silicon aan anderen verkopen

Apple lijkt niet van plan om Apple Silicon aan andere bedrijven te verkopen. CEO Tim Cook sloot het niet helemaal uit, maar benadrukte dat de nieuwe processoren in eerste instantie voor eigen producten bedoeld zijn, niet voor anderen.

“Ik wil niet nooit zeggen”, zei Cook in het gesprek met analisten. “Maar we zijn een productenbedrijf en we houden ervan om het hele ding te maken.” Op de vraag of Apple geld zou kunnen verdienen met chiptechnologie antwoordde Cook op een ontwijkende manier. Hij koos ervoor om uit te leggen waarom Apple niet meer afhankelijk van Intel wil zijn. Het gaat erom dat er straks producten kunnen worden gemaakt die anders niet mogelijk waren geweest. Ook benadrukte Cook dat Apple Silicon het mogelijk maakt om dezelfde architectuur op alle producten te gebruiken, wat “interessante dingen kan opleveren”. Cook maakte echter niet zijn gebruikelijke opmerking dat er “fantastische nieuwe producten in de pijplijn zitten”.

#8 Inruil en financiering maken iPhone superbetaalbaar, zegt Apple

De iPhone duur? Niet volgens Tim Cook. Hij is blij dat er zoveel voortgang is geboekt op het gebied van inruil en financiering. Het is in sommige regio’s mogelijk om je iPhone zonder rente te financieren, zodat je het aankoopbedrag over een langere periode uitsmeert. Inruil is meer gangbaar geworden, zegt Cook. Het loopt goed in meerdere regio’s waaronder China, waar een groot deel van de gebruikers toestellen heeft van vóór de iPhone X.

