Dit is waarom je ineens oude app-updates ziet

Is het je opgevallen dat er ineens oude app-updates zichtbaar zijn in de App Store, met daarbij een melding over Apple-certificaten? Zijn de apps echt geüpdatet of is er iets anders aan de hand?

Het is je misschien opgevallen dat de App Store sinds een paar dagen van enkele apps verouderde updates laat zien. Dit is niet omdat een app per ongeluk een oude updatetekst toont, maar het heeft met certificaten voor ontwikkelaars te maken. De app zelf is niet daadwerkelijk bijgewerkt.



Oude app-updates in de App Store

Sinds anderhalve week doken de eerste berichten op dat apps die al jaren niet meer bijgewerkt zijn, ineens een oude app-update krijgen. Afgelopen nacht heeft Apple nog veel meer oude app-updates in de App Store gepusht. Het gaat meestal om apps die al sinds 2015 of ouder niet meer zijn bijgewerkt. Als je de hoop had dat jouw favoriete spelletje hiermee eindelijk eens vernieuwd wordt, moeten we je helaas teleurstellen. Als je geen oudere apps die al jaren niet meer zijn bijgewerkt op je toestel hebt staan, zie je ook de oude updates niet.

Apps hebben bepaalde certificaten nodig om in de App Store te kunnen verschijnen. Om te voorkomen dat certificaten van apps verlopen en daardoor uit de App Store worden verwijderd, pusht Apple van sommige apps de meest recente update nogmaals naar gebruikers. Je kunt de oude update veilig installeren, maar na de installatie is er niks aan de app veranderd. Dergelijke updates zijn te herkennen aan de volgende tekst:

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

In 2017 en 2018 gebeurde iets soortgelijks. In 2017 kreeg bijvoorbeeld de OV-Chipkaart-app ineens een update, terwijl het in 2018 vooral te maken had met Apple Watch-apps. Apple heeft sindsdien de certificaten voor apps al verlengd van vijf jaar naar achttien jaar, maar nu duiken er dus toch ineens een paar apps op waarbij het certificaat verlopen was. Mocht je dus ineens meerdere updates van apps voorbij zien komen met een heel oud jaartal, dan weet je nu dat er niks ernstigs aan de hand is met de desbetreffende app. Nieuwe functies of verbeteringen aan de app zitten er helaas niet in.