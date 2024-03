KPN krijgt toestemming om Youfone over te nemen

Voor klanten verandert er in eerste instantie niets. Toch was de ACM gezorgd omdat de overname ervoor zou kunnen zorgen dat de concurrentie afneemt. Na uitvoerig onderzoek zijn de autoriteiten tot de conclusie gekomen dat door de overname geen belangrijke concurrentiekracht wegvalt. Er zijn volgens de ACM voldoende andere aanbieders over die de markt op scherp kunnen stellen.

Youfone maakt zoals gebruik van het KPN-netwerk en is daarmee een MVNO: een telecomaanbieder zonder eigen netwerk. Het onderzoek van ACM heeft uitgewezen dat het voor dergelijke MVNO’s lastig is om naar een ander netwerk over te stappen. In de afgelopen tien jaar is dat dan ook nauwelijks gebeurd.

Dreigen met overstap

Toch hebben virtuele aanbieders die op het KPN-netwerk zitten zoals Lebara en Budget Mobiel wel degelijk de mogelijkheid om te dreigen naar een ander netwerk over te stappen. Ze hebben dan de keuze uit slechts twee andere opties: Odido of Vodafone. Door hiermee te dreigen kunnen ze betere voorwaarden met KPN afspreken.

KPN gaat Youfone waarschijnlijk gebruiken om meer marktaandeel te kunnen pakken in de markt voor goedkopere mobiele bundels. De provider biedt 5G-snelheden van maximaal 200 Mbit/s download en 100 MBit/s upload en dat is gemiddeld sneller dan andere aanbieders. Verder biedt Youfone vooral abonnementen zonder franje aan.

Youfone heeft als bijzonderheid dat ze ook triple-play aanbieden. Vanaf €15 kun je internet en tv voor thuis afsluiten. Daarnaast biedt Youfone als enige budgetaanbieder 5G aan. Dit is inbegrepen bij de Youfone-abonnementen, zonder dat je er extra voor hoeft te betalen.

Na de overname zien de situatie op het netwerk van KPN er als volgt uit:

Daarnaast maken AH Mobiel, Jumbo Mobiel, Kruidvat Mobiel en Lycamobile gebruik van het KPN-netwerk.