In deze tip lees je niet alleen wat rijke notificaties voor iPhone en iPad zijn, maar ook hoe je ze gebruikt, welke apps het ondersteunen en op welke apparaten het beschikbaar is. Alles wat je wil weten over de rijke notificaties van iOS en iPadOS, lees je in dit artikel.

Rijke notificaties in iOS

Rijke notificaties kunnen veel meer informatie bevatten dan in de standaard meldingen van iOS. In een chatapp die dit type meldingen ondersteunt, kun je bijvoorbeeld niet alleen direct reageren, maar ook een deel van het gesprek bekijken. Het voordeel van deze uitgebreide meldingen is dat je in veel gevallen de huidige app niet hoeft te verlaten om meer van de melding te bekijken.

De Berichten-app biedt standaard ondersteuning voor rijke notificaties. Krijg je een iMessage-bericht, dan kun je in de notificatie zelf door een recent chatgesprek bladeren. Het verschil met interactieve meldingen is dan ook dat rijke notificaties open blijven staan als je bijvoorbeeld een antwoord gestuurd hebt. Terwijl bij interactieve meldingen de notificatie in de Berichten-app meteen gesloten wordt zodra je een antwoord gestuurd hebt, kun je met deze uitgebreide meldingen door blijven chatten. Deze uitgebreide meldingen zijn dan ook een soort mini-apps vanwaar je meerdere acties kunt uitvoeren.

De mogelijkheden verschillen per app en apps moeten wel aangepast zijn. Bij WhatsApp kun je bijvoorbeeld direct vanuit de melding een gestuurde foto bekijken of een audiobericht beluisteren. Je kan dan ook antwoorden, maar het is niet mogelijk om een continu gesprek te voeren zoals in iMessage. Andere content die apps kunnen tonen zijn camerabeelden van een slimme camera (bijvoorbeeld bij een melding dat er beweging gedetecteerd is) of een volledige tweet waarin je vermeld bent.

Rijke notificaties op iPhone en iPad

Om rijke notificaties te kunnen gebruiken, moet je toestel wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Allereerst moet het toestel geschikt zijn voor iOS 10 of later. Dit geldt vanaf de iPhone 5 en de vierde generatie iPad en de iPad mini 2. Maar niet alle toestellen werken met dit type meldingen. Het gaat om onderstaande modellen die rijke notificaties kunnen ontvangen:

Hoewel de iPhone 5, iPhone 5c en vierde generatie iPad werken met iOS 10, ondersteunen deze toestellen geen rijke notificaties.

Rijke notificaties gebruiken

Hoe je de rijke notificaties gebruikt, verschilt per toestel. Als je een iPhone met 3D Touch hebt, van de iPhone 6s tot en met de iPhone XS, druk je stevig op een melding vanaf het toegangsscherm, Berichtencentrum of zodra de melding tijdens het gebruik van een andere app bovenin beeld verschijnt. In dat laatste geval kun je de notificatie ook naar beneden trekken om deze uit te klappen.

Op toestellen zonder 3D Touch, zoals de iPhone 5s en geschikte iPads, werken rijke notificaties iets anders, afhankelijk van de software-versie. Vanaf het toegangsscherm en Berichtencentrum klap je deze notificaties uit door deze naar links te vegen en te tikken op Bekijk. Verschijnt een melding bovenin beeld bij het gebruik van een andere app, dan trek je deze melding simpelweg naar beneden om hem open te klappen. Op iPhones die draaien op iOS 13 of nieuwer, kun je ook een melding lang ingedrukt houden met Haptic Touch. Dat geldt ook voor iPhones zonder 3D Touch. Bij iPads die draaien op iPadOS, kun je de melding ook lang ingedrukt houden.

Heb je een hekel aan meldingen? Dan kun je de notificaties ook uitschakelen, zodat je helemaal geen pushberichten meer krijgt. In onze tip leggen we je uit hoe je dat doet.