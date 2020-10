Apple heeft een interessante nieuwe functie toegevoegd aan de iPhone: waarschuwen of mensen voldoende afstand houden. Voor blinden en slechtzienden kan het een uitkomst zijn om de 1,5 meter in de gaten te houden.

Apple heeft voor ARKit een functie ontwikkeld om mensen te herkennen op basis van lichaamsvorm. Dit maakt het mogelijk om vervolgens virtuele AR-objecten vóór en achter personen te plaatsen. Het toegankelijkheidsteam binnen Apple realiseerde zich echter dat er nog meer mogelijk was met personenherkenning, namelijk detecteren wat de afstand is tot die andere mensen. Als je blind of slechtziend bent kun je dat niet altijd goed inschatten. Omdat de nieuwste iPhones met LiDAR Scanner heel nauwkeurig afstanden kunnen meten, kun je niet alleen checken of er mensen in de buurt staan, maar ook hoe ver weg ze zijn. Je hebt er een iPhone 12 Pro (Max) in combinatie met de iOS 14.2 beta voor nodig.



De functie kan bijvoorbeeld helpen om 1,5 meter afstand te houden. Tijdens het lopen op straat en in de rij staan is het gemakkelijk om met je eigen ogen te zien of je wel genoeg afstand houdt. Maar wie blind is kan wel wat hulp gebruiken. De functie in iOS 14.2 werkt via de Vergrootglas-app en gebruikt de LiDAR en groothoeklens van de iPhone om gebruikers op meerdere manieren feedback te geven.



Op de foto hierboven is de lichtbundel van de LiDAR-sensor duidelijk te zien. In werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo.

Je krijgt te horen of er überhaupt mensen in beeld zijn. Is dat het geval, dan krijg je te horen hoe ver de afstand in meters is tot de meest nabije persoon. Dit wordt realtime gerapporteerd als de persoon zich verplaatst.

De tweede mogelijkheid is om geluidssignalen in te stellen, die overeenkomen met bepaalde afstanden. Stel je de afstand op 1,5 meter in, dan krijg je een bepaalde toon te horen als de persoon meer dan 1,5 meter verwijderd is en een andere toon als de persoon binnen die afstand komt.

Daarnaast is er nog een derde functie voor mensen zie zowel slechtziend als slechthorend zijn. Zij krijgen een voelbare puls, die sneller gaat als een persoon dichterbij komt. Apple heeft ook nog een functie toegevoegd voor mensen die te maken hebben met kokervisus en daardoor maar een klein deel van hun omgeving zien. Zij krijgen een pijl op het scherm te zien, die in de richting van de gedetecteerde persoon wijst.



Enkele andere toepassingen van LiDAR.

De functies werken alleen in een omgeving waar verlichting is, dus je kunt het niet gebruiken voor spelletjes in het pikkedonker. Jammer is wel dat het alleen op de twee duurste iPhone 12-modellen beschikbaar is, maar dat heeft te maken met de LiDAR Scanner. Als je het echter dagelijks nodig hebt als hulpmiddel kan het de aanschaf waard zijn.

Apple moet de opties nog toevoegen aan de pagina met toegankelijkheidsfuncties. Dat zal waarschijnlijk gebeuren zodra iOS 14.2 officieel wordt uitgebracht. Omdat de Release Candidate al is vrijgegeven kan dat niet meer lang duren. Ondertussen kun je wel een andere LiDAR-functie in de iPhone 12 Pro (Max) gebruiken, namelijk het meten van lichaamslengte van mensen: