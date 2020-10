iCulture Vandaag: dit was vrijdag 30 oktober 2020

Na onze iPhone 12 Pro review is het nu tijd voor de goedkopere tegenhanger: onze iPhone 12 review is nu te lezen. Vandaag is ook de dag dat Apple One van start ging en dat levert nog veel vragen op – waar Apple niet echt het antwoord op heeft. Gelukkig lukte het wel om een Apple One FAQ te maken, waarin de vragen behandelen waarop we wél een antwoord hebben.Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Bekijk onze iPhone 12 review: dit nieuwe toestel is meer pro dan ooit.

Apps

Deze update wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

iConnectHue for Philips Hue (€5,49, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - iConnectHue for Philips Hue heeft nu gratis animaties voor Halloween en werkt met de nieuwste iPhones, iPads, Hue- en Innr-lampen.