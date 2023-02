Wat zijn de verwachtingen van de iPhone in 2023? In deze vooruitblik voor de iPhone in 2023 lees je welke modellen er komen en wat je kan verwachten qua functies, design en meer.

Apple brengt nu al meerdere jaren achter elkaar vier iPhone-modellen in het najaar uit. Hoe zit dat in 2023? Het lijkt er sterk op dat Apple voor dit jaar weer dezelfde tactiek gaat gebruiken, maar dan uiteraard wel weer met de nodige verbeteringen qua functies, design en meer. Maar wat zijn die verbeteringen? Als je van plan bent om dit jaar een nieuwe iPhone te kopen, ben je met deze vooruitblik op de iPhones van 2023 op de hoogte van alles wat we op dit moment weten.

Vooruitblik op 2023 In deze artikelserie blikken we elke week vooruit naar Apple’s nieuwe producten voor het komende jaar. We vatten wekelijks samen wat je kan verwachten wat betreft de verschillende productcategorieën. Van de nieuwste geruchten tot voorspellingen op basis van de vorige versies: met deze vooruitblik weet je wat je te wachten staat. Deze week draait alles om de iPhones.



#1 Welke modellen van de iPhones gaat Apple in 2023 uitbrengen?

Zoals gezegd gaat het dit jaar vermoedelijk weer om vier modellen. Vooralsnog lijkt het erop dat Apple deze modellen gaat uitbrengen:

De iPhone 15 Ultra is mogelijk de nieuwe naam voor het grootste Pro-model, dat ook bekend staat als de Pro Max. Maar volgens de meest recente geruchten kiest Apple dit jaar nog gewoon voor Pro en Pro Max en komt er pas in 2024 een Ultra-model bij (dus niet als vervanging van het Pro Max-model). Hoe dan ook: in 2023 verwachten we gewoon vier iPhones, als directe opvolgers van de huidige vier modellen: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

Bekijk ook iPhone 15: dit zijn de geruchten over de iPhones van 2023 In 2023 kunnen we weer een nieuwe iPhone verwachten, die vermoedelijk de naam iPhone 15 krijgt. Wat weten we al over de iPhone 15? Dat lees je in dit overzicht! Bekijk ook iPhone 15 Pro: dit weten we al over de iPhone Pro van 2023 De iPhone 15 Pro wordt het aanstaande high-end toestel voor 2023. Wat weten we al over de iPhone 15 Pro en welke functies kunnen we verwachten? Dat lees je in dit overzicht!

#2 Welke schermformaten verschijnen voor de iPhones in 2023?

Zonder scherm geen iPhone. De afgelopen jaren heeft Apple nog al eens gewisseld van schermformaten, maar dit jaar lijkt alles te blijven bij hoe het momenteel is. Dit zijn de formaten die je kan verwachten:

6,1-inch (iPhone 15 en iPhone 15 Pro)

6,7-inch (iPhone 15 Plus en iPhone 15 Pro Max)

Dit jaar komt er geen nieuwe iPhone SE en ook het miniformaat keert dit jaar niet terug, ondanks dat de verkoopcijfers van het Plus-model momenteel wat tegenvallen. Apple gaat dus opnieuw een poging doen met een grotere Plus iPhone, zonder het hogere prijskaartje van de Pro Max.

Qua specs van de schermen verwachten we geen veranderingen. Alle modellen krijgen een OLED-scherm, waarbij de Pro-modellen de beste specificaties krijgen met de hoogste helderheid (1000 nits, 1600 nits bij HDR). Ook alleen op de Pro-modellen: het 120Hz ProMotion-display, waardoor animaties vloeiender zijn.

Wat wel een verandering is, is het Dynamic Island. Momenteel vind je deze nog alleen op de Pro-modellen, maar in 2023 komt deze notch 2.0 mogelijk naar alle iPhone 15-modellen. Dat levert dus extra functies op op de standaarduitvoeringen.

Bekijk ook Dynamic Island op de iPhone 14 Pro: zo werkt het Met Dynamic Island heeft Apple een geniale oplossing gevonden om de notch te verbergen op de iPhone Pro-modellen. Lees hier hoe het precies werkt.

#3 Hoe ziet het design eruit van de 2023 iPhones

Voor bepaalde modellen verwachten we een nagenoeg ongewijzigd design, maar er zijn ook modellen waar Apple wel wat wijzigingen door gaat voeren aan het ontwerp. Dit is wat we verwachten:

iPhone 15 (Plus)

Voor de iPhone 15 en iPhone 15 Plus verwachten we een nagenoeg ongewijzigd ontwerp. Dat betekent dus een aluminium behuizing met glimmend glazen achterkant, waarbij de camerabult een gemiddelde grootte heeft met twee lenzen. Je vindt er hoogstwaarschijnlijk ook de gebruikelijke knoppen en schakelaar aan de zijkant. Apple zal nog wel wat variëren qua kleuren, maar ook hier verwachten we weinig spannende veranderingen. De iPhone 15 lijkt waarschijnlijk heel erg op de iPhone 14 en daarmee dus ook op de iPhone 13.

iPhone 15 Pro (Max)

Voor deze twee modellen verwachten we de grootste veranderingen. Zo wordt er al een tijdje gesproken over een behuizing van titanium. Dit zagen we afgelopen jaar al bij de Apple Watch Ultra, maar zou dit jaar zomaar eens naar de duurste iPhones kunnen komen. Titanium is dan de vervanging van roestvrij staal. Qua uiterlijk geeft dat een andere look. Titanium is mat, terwijl de roestvrij stalen rand van de huidige modellen glimmend is. Ook qua gevoel ligt dat net wat anders in de hand, mede door het lichtere gewicht. Titanium is lichter dan roestvrij staal, dus dat zou betekenen dat de iPhones zelf ook wat lichter worden.

Verder wordt er gesproken over een nieuw soort rand aan de achterkant. In plaats van de rechte platte achterkant, zou de rand wat ronder aflopen van de zijkant naar de achterkant toe. De voorkant van het scherm is wel plat, maar door de nieuwe achterkant ligt het toestel mogelijk wel net even wat anders in de hand (als je geen hoesje gebruikt). En over de achterkant gesproken: die zal hoogstwaarschijnlijk weer van matglas worden, zodat draadloos opladen mogelijk blijft. Qua kleuren zal Apple het weer bij wat donkerders houden, zoals het spacezwart van de iPhone 14 Pro. Een kleur die opvalt verwachten we ook nog wel te zien (als opvolger van donkerpaars), al weten we nog niet welke kleur dat gaat worden.

#4 Betere camera’s, vooral bij de Pro’s

Er is één ding dat we zeker weten en dat is dat de iPhones weer verbeterde camera’s krijgen. Bij elk model is er altijd wel een update te vinden, al zijn ze niet altijd even groot. Dit is wat we in het kort verwachten:

iPhone 15 (Plus)

Voor de standaardmodellen verwachten we wederom twee lenzen: een groothoeklens en ultragroothoeklens. Dat betekent dat de telelens nog steeds exclusief voor de Pro-modellen blijft. Er gaan geruchten dat de groothoeklens van de gewone modellen een upgrade krijgen naar de 48-megapixelcamera die we nu al in de Pro-modellen zien. Verder spreekt een bron over verbeterde sensoren die meer licht doorlaten, al is niet duidelijk of dit ook naar de gewone modellen komt.

iPhone 15 Pro (Max)

Naast de verbetering van de eerder genoemde nieuwe sensor voor betere foto’s bij grote lichtverschillen, verwachten we hier ook andere verbeteringen voor de cameralenzen. Eén van de belangrijkste verbeteringen zijn de nieuwe periscopische cameralens. Daarmee kun je veel verder optisch inzoomen, met behoudt van de hoge beeldkwaliteit. Maar deze functie blijft mogelijk exclusief voor de iPhone 15 Pro Max, omdat alleen in dit model ruimte genoeg is om dit grote onderdeel in kwijt te kunnen.

Zie ook ons artikel over de iPhone 15-camera.

Bekijk ook Dit kunnen we verwachten van de iPhone 15 camera Wat zijn de verbeteringen die we verwachten voor de camera van de iPhone 15? Volgens de nieuwste bronnen kiest Apple voor een nieuwe sensor die moet zorgen voor een aanzienlijke verbetering bij weinig licht en moet overexposure voorkomen.

#5 Prestaties: de Pro’s houden hun streepje voor

Afgelopen jaar maakte Apple voor het eerst qua prestaties onderscheid tussen de standaardmodellen en de Pro-uitvoeringen. De iPhone 14 (Plus) kreeg de A15-chip met extra GPU-core van de iPhone 13 Pro, terwijl de iPhone 14 Pro (Max) de snellere A16-chip kregen. Hoe is dat dit jaar?

Waarschijnlijk krijgen de twee standaardmodellen een upgrade van de A15-chip met 5-core GPU naar de A16-chip die je nu in de iPhone 14 Pro vindt. Dat betekent iets betere prestaties, maar een grote sprong zal het niet zijn. Dat geldt eigenlijk voor alle chips: de iPhones zijn allemaal zo snel, dat je in het dagelijks gebruik weinig verschil onderling zult merken. De iPhone 15 Pro (Max) zou dan de nieuwe A17-chip krijgen. Het voordeel daarbij is dat die chip volgens bronnen vooral de focus zou leggen op een langere accuduur. Dat betekent ook dat we mogelijk alleen bij de duurste modellen een aanzienlijke verbetering in de batterijduur gaan zien.

Een verbetering die we qua prestaties bij alle modellen verwachten, is de stap naar Wifi 6E. Dat is een snellere en meer betrouwbare standaard voor wifi, mits je daar een geschikte router voor hebt. De nieuwste Macs en iPad Pro hebben al Wifi 6E en volgens diverse bronnen gaan we dit ook zien bij de nieuwste iPhones.

Bekijk ook Dit moet je weten over WiFi 6E: geschikte Apple-devices en routers Sinds 2019 vliegt de term WiFi 6 ons om de oren. Maar ondertussen is er alweer een opvolger: je kunt al routers met WiFi 6E kopen. We leggen je uit wat dit nu precies betekent, welke Apple-producten er al geschikt voor zijn en of het nu al nodig is om je router te vernieuwen.

#6 Overige functies iPhones van 2023

Dit zijn de verdere functies en verbeteringen die we in de iPhones van 2023 verwachten:

iPhone 15 (Plus)

Face ID in Dynamic Island

OLED-display met standaard refresh rate (60Hz)

Dubbele camera met ultragroothoeklens en groothoeklens (mogelijk 48-megapixel)

Wifi 6E (nieuw)

Bluetooth 5.3 (nieuw)

Usb-c-poort voor opladen en data-overdracht (nieuw)

Draadloos opladen met Qi, inclusief MagSafe

Simkaart: microsim, sommige landen zonder simkaart

Alle functies van de iPhone 14 (Plus)

iPhone 15 Pro (Max)

Face ID in Dynamic Island

OLED-display met ProMotion refresh rate (120Hz)

Always-on

Drievoudige camera met ultragroothoeklens, groothoeklens (48-megapixel) en telelens (met verbeterde sensoren)

Periscopische cameralens (nieuw, alleen iPhone 15 Pro Max)

Haptische knoppen (nieuw, geen fysieke knoppen meer)

Behuizing van titanium, afgeronde zijkanten en hoeken bij achterkant (nieuw)

Usb-c-poort voor opladen en data-overdracht, in hogere snelheid (nieuw)

Wifi 6E (nieuw)

Bluetooth 5.3 (nieuw)

Draadloos opladen met Qi, inclusief MagSafe

Simkaart: microsim, sommige landen zonder simkaart

Alle functies van de iPhone 14 Pro (Max)

#7 Release van iPhones van 2022: in voor- en najaar

De release van de 2023-modellen verwachten we allemaal in het najaar. Het is goed mogelijk dat Apple een enkel toestel iets later uitbrengt. Als dit inderdaad het geval is, denken we dat dit zal gelden voor de iPhone 15 Pro Max. Dit is wanneer we de toestellen verwachten:

iPhone 15: september 2023

iPhone 15 Plus: september 2023

iPhone 15 Pro: september 2023

iPhone 15 Pro Max: september/oktober 2023

Pas ergens in september 2023 wordt het iPhone 15-event verwacht, mogelijk op 12 september. Zo’n anderhalve week later liggen de nieuwe toestellen waarschijnlijk in de schappen.

#8 Prijs van de iPhones in 2023

Hoeveel moet je gaan betalen voor de nieuwe modellen? Afgelopen jaar wist Apple de prijzen in Europa flink te verhogen, veroorzaakt door de inflatie. We denken dat de toestellen dit jaar ongeveer even duur zullen zijn:

