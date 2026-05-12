Voor minder dan €8,- heb je een verrassend goed alternatief voor de AirTag 2

Met deze compacte trackers van UGREEN heb je een uitstekend alternatief voor de nieuwe Apple AirTag 2. Hieronder lees je er alles over.

Betaalbare tracker met Zoek mijn-ondersteuning

De UGREEN FineTrack Smart Finder is een Bluetooth-tracker die volledig werkt via Apple’s Zoek mijn-netwerk en zeker een betaalbaar alternatief is voor de Apple AirTag 2. Met een oplaadbare usb-c-batterij, IP68-waterbestendigheid en ondersteuning voor het Zoek mijn-netwerk biedt de tracker een opvallende combinatie van functies voor een lage prijs. Hieronder vertellen we je er meer over.

Goedkoop alternatief voor de AirTag 2

De UGREEN FineTrack Smart Finder werkt naadloos samen met Apple’s Zoek mijn-app en is daarmee breed inzetbaar voor iPhone-, iPad- en Mac-gebruikers. Wie spullen wil terugvinden via het vertrouwde Apple-ecosysteem maar niet de prijs van een AirTag 2 wil betalen, heeft met deze tracker een hele goede optie in handen.

Een 4-pack is bij Amazon beschikbaar voor €31,99, wat neerkomt op €7,99 per stuk. Ter vergelijking: de Apple AirTag 2 kost gemiddeld zo’n €30,- per stuk, wat een besparing van €23,- per tracker betekent ten opzichte van Apple’s AirTag.

Dit wil je weten over de UGREEN FineTrack Smart Finder

De UGREEN FineTrack Smart Finder maakt gebruik van Apple’s Zoek mijn-netwerk, waarbij miljarden Apple-apparaten wereldwijd anoniem Bluetooth-signalen doorgeven aan de cloud. De tracker heeft daarvoor zelf geen internetverbinding nodig en functioneert zo overal ter wereld, zolang er nabijgelegen Apple-apparaten beschikbaar zijn.

De nabijheidsdetectie werkt tot een afstand van 10 tot 20 meter, compleet met een geluidssignaal om het exacte item te lokaliseren tot op minder dan een meter nauwkeurig. Op korte afstand maakt de tracker gebruik van een directe Bluetooth-verbinding; op grotere afstand worden de signalen van andere iPhones in de buurt ingezet om de locatie door te sturen.



UGREEN FineTrack Smart Finder vs Apple AirTag 2

Zowel de UGREEN FineTrack Smart Finder als de Apple AirTag 2 werken via de Zoek mijn-app en bieden vergelijkbare kernfuncties: ze tonen de locatie van een item op een kaart, geven een melding als je iets vergeet mee te nemen en maken een hoorbaar geluid om het item te vinden. Op een aantal punten zijn er echter duidelijke verschillen. Zo werkt de AirTag met Ultra Wideband-technologie voor nauwkeurig zoeken, zodat je op centimeter nauwkeurig de locatie kan bepalen. Bij de UGREEN FineTrack moet je af gaan op het minder nauwkeurige Bluetooth-geluid en de ingebouwde speaker.

Het prijsverschil is het grootste verschil. Voor €7,99 per stuk krijg je bij de UGREEN-tracker ook direct stickers en een dust plug meegeleverd. Bij de AirTag 2, die gemiddeld €30,- per stuk kost, zijn accessoires apart verkrijgbaar.



Luider, oplaadbaar en waterdicht

Op technisch vlak zijn er ook nog verschillen. De UGREEN-tracker produceert een alarm van 80 dB, tegenover circa 70 dB bij de AirTag 2. Beide trackers zijn waterbestendig, maar de UGREEN heeft een IP68-certificering terwijl de AirTag 2 op IP67 uitkomt.

Een praktisch voordeel van de UGREEN is de oplaadbare batterij via usb-c, die een jaar meegaat op één lading. De AirTag 2 gebruikt een CR2032-knoopcelbatterij die na ongeveer een jaar vervangen moet worden. Qua formfactor is de UGREEN rechthoekig (36 x 36 x 7 mm) met een bevestigingslus voor directe bevestiging aan sleutels, terwijl de AirTag 2 een ronde schijfvorm heeft met een diameter van 31,9 mm.