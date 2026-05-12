NOS-app nu met Liquid Glass, maar heeft ook een handige functie verloren

De NOS heeft een nieuwe versie van haar app uitgebracht. De nieuwste update biedt een vernieuwd Liquid Glass-design, waardoor de app beter thuishoort op iOS 26. Maar voor de Apple Watch-versie is er minder leuk nieuws.
Benjamin Kuijten -

Al in 2015, rond de release van de Apple Watch, was de NOS een van de eerste partijen die ondersteuning bood voor Apple’s smartwatch met een geheel eigen app. In al die jaren zijn er nieuwe Apple Watch-apps bijgekomen, maar zijn er ook heel veel weer verdwenen. Sterker nog: het is tegenwoordig een zeldzaamheid als er een nieuwe Apple Watch-app is. Het komt dan ook niet als een verrassing dat de Apple Watch-app van de NOS nu verdwenen is. In ruil daarvoor krijg je wel een frisser Liquid Glass-design op de iPhone.

NOS niet meer op Apple Watch

Met de NOS-app op de Apple Watch kon je headlines met foto’s en een kort stukje tekst lezen, om zo op een snelle manier op de hoogte te blijven met wat er speelt in de wereld. De app was beperkt tot het tonen van een handjevol titels, maar wij vonden het af en toe best een nuttige toevoeging. Wilde je verder lezen, dan kon je het artikel via Handoff openen op je iPhone.

NOS-app op Apple Watch stopgezet

Sinds kort heeft de NOS de Apple Watch-versie stopgezet. Deze wordt niet meer bijgewerkt met nieuwe artikelen. In plaats daarvan zie je een melding dat de app is stopgezet. Met een nieuwe App Store-update is de Apple Watch-versie helemaal verwijderd. Als je de iPhone-app hebt geüpdatet, is de Apple Watch-versie dus automatisch verdwenen.

In de releasenotes van de update zeggen de makers dat ze “onze favoriete smartwatch niet volledig uit het oog zullen verliezen”. Wat dit precies betekent, blijft nog een verrassing.

Liquid Glass voor NOS

Met de nieuwste versie 8.4, ondersteunt de NOS-app nu het Liquid Glass-design van iOS 26. De menubalk onderaan is opnieuw vormgegeven in de kenmerkende Liquid Glass-stijl, maar andere elementen van de app zijn nog hetzelfde gebleven. Knoppen bovenaan in de app zijn dan ook onaangetast gebleven. Wel zorgt de update ervoor dat de app wat beter werkt in iOS 26.

NOS-app met Liquid Glass

Verder is de app uitgebreid met een breaking-sectie op de voorpagina in het geval van belangrijk nieuws en worden verticale video’s beter getoond.

