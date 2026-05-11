Apple wil met toekomstige Apple Watch-modellen vooral focussen op verbeteringen op twee aspecten: batterijduur en nieuwe gezondheidsfuncties. Dat gaat ten koste van een andere functie waar geruchten over waren.

Zo’n driekwart jaar geleden was er een gerucht dat Apple werkt aan Touch ID op de Apple Watch, waarmee je het horloge makkelijker kan ontgrendelen. De verwijzingen waren zelfs opgedoken in interne code van Apple, maar volgens een bron gaat het er voorlopig niet komen. De reden: Apple zou zich vooral op twee andere verbeteringen willen focussen met de Apple Watch.

‘Focus op batterijduur en gezondheidsfuncties Apple Watch’

Volgens geruchtenlekker Instant Digital op Weibo heeft Apple momenteel twee aandachtspunten als het om de Apple Watch gaat: grotere batterij voor een langere en nieuwe gezondheidssensoren. Apple verbeterde met de Apple Watch Series 11 voor het eerst sinds het begin van de Apple Watch de batterijduur, maar in de praktijk betekent dit dat je nog altijd minimaal om de dag moet opladen.

Verder zou Apple al jaren werken aan een manier om de bloedsuiker te meten op de Apple Watch, maar daar zijn al jaren geen concrete vorderingen over naar buiten gekomen. Het is dan ook de vraag of Apple het dit jaar gaat uitbrengen met de Apple Watch Series 12, want daar zijn nog geen recente geruchten over geweest. Desalniettemin blijft het toevoegen van nieuwe gezondheidsfuncties aan de Apple Watch volgens de bron een prioriteit voor Apple.

‘Geen Touch ID gepland’

Maar dit gaat wel ten koste van de komst van Touch ID, waar eerder dus nog geruchten over waren. De bron van vandaag zegt dat dit slechts geruchten zijn. Het toevoegen van Touch ID zou slechts de kosten verhogen en neemt ruimte in in de Apple Watch die anders gebruikt kan worden door een grotere batterij. Ook zullen nieuwe gezondheidsfuncties dankzij nieuwe sensoren ruimte innemen. Het lijkt daardoor onlogisch om Touch ID te implementeren, helemaal omdat de toegevoegde waarde minimaal is. Apple zou dan ook nog steeds tevreden zijn met het ontgrendelen van de Apple Watch via de iPhone. Je toegangscode invoeren kan uiteraard ook nog steeds, rechtstreeks op de Apple Watch.

We verwachten dat er in de zomer meer details naar buiten komt over de Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4, twee toekomstige modellen van dit najaar. Apple gaat deze pas in september aankondigen, maar de geruchten komen meestal in het begin van de zomer op gang. Als het ook dan op dit vlak stil blijft, gaat het waarschijnlijk om kleinere updates zonder hele grote nieuwe functies.