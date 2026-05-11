Review Apple Watch Series 11: bedienen met Digital Crown

‘Apple focust met nieuwe Apple Watch-modellen op deze twee verbeteringen (ten koste van Touch ID)’

Nieuws Geruchten iDevices
Apple wil met toekomstige Apple Watch-modellen vooral focussen op verbeteringen op twee aspecten: batterijduur en nieuwe gezondheidsfuncties. Dat gaat ten koste van een andere functie waar geruchten over waren.
Benjamin Kuijten -

Zo’n driekwart jaar geleden was er een gerucht dat Apple werkt aan Touch ID op de Apple Watch, waarmee je het horloge makkelijker kan ontgrendelen. De verwijzingen waren zelfs opgedoken in interne code van Apple, maar volgens een bron gaat het er voorlopig niet komen. De reden: Apple zou zich vooral op twee andere verbeteringen willen focussen met de Apple Watch.

‘Focus op batterijduur en gezondheidsfuncties Apple Watch’

Volgens geruchtenlekker Instant Digital op Weibo heeft Apple momenteel twee aandachtspunten als het om de Apple Watch gaat: grotere batterij voor een langere en nieuwe gezondheidssensoren. Apple verbeterde met de Apple Watch Series 11 voor het eerst sinds het begin van de Apple Watch de batterijduur, maar in de praktijk betekent dit dat je nog altijd minimaal om de dag moet opladen.

Verder zou Apple al jaren werken aan een manier om de bloedsuiker te meten op de Apple Watch, maar daar zijn al jaren geen concrete vorderingen over naar buiten gekomen. Het is dan ook de vraag of Apple het dit jaar gaat uitbrengen met de Apple Watch Series 12, want daar zijn nog geen recente geruchten over geweest. Desalniettemin blijft het toevoegen van nieuwe gezondheidsfuncties aan de Apple Watch volgens de bron een prioriteit voor Apple.

Bekijk ook
Dexcom glucosemeter

Bloedsuiker meten: welke kansen zijn er voor Apple?

Apple zou werken aan een bloedglucosemeter, mogelijk in combinatie met de Apple Watch. Wat kan Apple toevoegen en welke kansen zijn er, die de fabrikanten van medische hulpmiddelen nu laten liggen?

‘Geen Touch ID gepland’

Maar dit gaat wel ten koste van de komst van Touch ID, waar eerder dus nog geruchten over waren. De bron van vandaag zegt dat dit slechts geruchten zijn. Het toevoegen van Touch ID zou slechts de kosten verhogen en neemt ruimte in in de Apple Watch die anders gebruikt kan worden door een grotere batterij. Ook zullen nieuwe gezondheidsfuncties dankzij nieuwe sensoren ruimte innemen. Het lijkt daardoor onlogisch om Touch ID te implementeren, helemaal omdat de toegevoegde waarde minimaal is. Apple zou dan ook nog steeds tevreden zijn met het ontgrendelen van de Apple Watch via de iPhone. Je toegangscode invoeren kan uiteraard ook nog steeds, rechtstreeks op de Apple Watch.

Bekijk ook
Apple Watch melding: pols draaien om te verwijderen

Gerucht: ‘Apple Watch met Touch ID op komst’

Hoewel Touch ID al weg is bij de huidige iPhones leeft het voort op iPads en Macs. En nu lijkt het erop dat ook op de Apple Watch Touch ID gaat komen.

We verwachten dat er in de zomer meer details naar buiten komt over de Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4, twee toekomstige modellen van dit najaar. Apple gaat deze pas in september aankondigen, maar de geruchten komen meestal in het begin van de zomer op gang. Als het ook dan op dit vlak stil blijft, gaat het waarschijnlijk om kleinere updates zonder hele grote nieuwe functies. Wil je niks missen, abonneer je dan op de iCulture-nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws rechtstreeks in je inbox.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

Het laatste nieuws over iDevices van iCulture

Gerucht: 'Apple bijna klaar voor massaproductie AirPods Pro met camera'
Gerucht: 'iPhone 18 Pro krijgt twee verbeteringen voor het display dankzij nieuwe techniek'
'iPhone 18 krijgt twee downgrades én komt later: dit is waarom'
Krijgt jouw Apple Watch straks nog watchOS 27? Dit zijn de verwachte geschikte toestellen
'iPhone 18 Pro behoudt controversiële designwijziging van iPhone 17 Pro: wederom van aluminium'

Ook interessant

WhatsApp Plus thema Android

Het komt eraan, ook op iPhone: een betaald abonnement voor WhatsApp

Nieuws 12 reacties
iPhone 16e gebruiken

Maandag-deal: gratis Sony ULT Wear-koptelefoon

Deals

Gerucht: ‘Tabbladen in Safari worden veel slimmer in iOS 27 dankzij deze nieuwe functie’

Nieuws
macOS Tahoe bento overzicht

Gerucht: ‘macOS 27 krijgt vernieuwd design, maar wel met Liquid Glass’

Nieuws 1 reactie
Face ID instellen op de iPhone X.

Touch ID vs Face ID: wat zijn de verschillen en overeenkomsten?

Tips
Dummy's iPhone 17 serie

Prototypes, dummy’s, concepten en gelekte onderdelen: wat je moet weten over Apple-geruchten

Gidsen

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar