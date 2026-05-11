Het Intel-tijdperk komt nu echt ten einde. Met ingang van macOS 27 zal de update alleen nog beschikbaar zijn voor Apple Silicon-modellen. Dit zijn de verwachte geschikte toestellen van macOS 27.

In 2020 stapte Apple voor de Mac over van Intel-chips naar de eigen ontworpen Apple Silicon-chips. Maar Apple liet de Intel Macs gelukkig niet meteen in de steek: nog jarenlang verschenen er software-updates met nieuwe functies, mogelijkheden en verbeteringen. Maar daar komt nu toch een einde aan, want macOS 27 is niet meer geschikt voor Macs met Intel. Op welke Macs kun je macOS 27 dan installeren?

macOS 27 toestellen: geen Intel meer

macOS Tahoe was nog geschikt voor enkele Intel-versies, maar kort na de aankondiging van de huidige macOS-versie liet Apple al weten dat het voor de volgende versie, macOS 27, over en uit is qua Intel-modellen. We weten dus nu al welke Macs dit jaar afvallen, ondanks dat macOS 27 nog niet aangekondigd is.

Dat maakt het lijstje van Macs dat geschikt is voor macOS 27 wel een stuk overzichtelijker. Voor elke Mac geldt vermoedelijk dat je minstens een M1-chip nodig hebt. We denken niet dat Apple M1-modellen nu al meteen laat afvallen, ook al zijn die al bijna zes jaar oud. Ook bij iPadOS 27 vallen er waarschijnlijk geen M1-modellen af.

Deze Macs krijgen waarschijnlijk de update naar macOS 27:

Dat zou dus betekenen dat deze modellen afvallen en blijven hangen bij macOS Tahoe 26:

MacBook Pro (16-inch, 2019)

MacBook Pro (13-inch, 2020, vier Thunderbolt 3-poorten)

iMac (27-inch, 2020)

Voor deze modellen worden de komende tijd nog wel updates voor macOS Tahoe 26 verwacht, in de vorm van bugfixes. Daardoor blijven ook deze modellen de komende jaren veilig om te gebruiken. Sterker nog: Apple brengt vaak nog een volledig nieuwe Safari-versie uit, met ondersteuning voor de meeste nieuwe functies die ook in Safari in iOS 27 zitten.

De aankondiging van macOS 27 wordt op 8 juni 2026 verwacht, tijdens de WWDC.