‘Toekomstige AirPods Pro krijgen een camera’: hoe gaat dat eruitzien?

Er gaan al jarenlang geruchten dat toekomstige AirPods Pro een ingebouwde camera krijgen. Maar om wat voor camera dit gaat? Daar zijn verschillende berichten over.
Benjamin Kuijten

Apple weet de AirPods-lijn regelmatig te vernieuwen, met de AirPods Pro 3 als meest recente voorbeeld. Daarin voegde Apple voor het eerst een hartslagsensor toe, zodat je daarmee tijdens het sporten je hartslag kan bijhouden voor het meten van verbrande calorieën. Maar de volgende vernieuwing staat al een tijdje op de planning. Al sinds 2024 wordt er gesproken over de komst van een camera in de AirPods, bedoeld voor “ruimtelijke functies”. Nu is er een nieuwe bron die spreekt over dat de “volgende AirPods Pro om je heen kan kijken”. Maar om wat voor camera gaat het nu precies en in welk nieuw AirPods-model gaan we dit zien?

‘AirPods Pro krijgt camera’: de geruchten op een rij

De eerste bronnen, waaronder Apple-analist Ming-Chi Kuo en Apple-journalist Mark Gurman, stelden dat het gaat om een infraroodcamera, bedoeld in een ‘nieuwe versie van de AirPods Pro 3‘. Het zou gaan om een infraroodcamera, die bijvoorbeeld handgebaren kan herkennen. Het zou ook gebruikt worden om de audiokwaliteit te verbeteren. Het is dus niet echt een camera zoals op je iPhone die echt kan zien, maar een infraroodlens die schimmen kan herkennen. Althans, dat beweren deze twee bronnen. Apple gebruikt op meer plekken een soortgelijke camera. Zo heeft de iPhone in de Face ID-sensoren bijvoorbeeld ook een IR-camera.

Volgens deze bronnen zou de camera dus toegevoegd worden aan een nieuwe versie van de AirPods Pro 3, die duurder zouden zijn dan het huidige model. Apple zou dan dus twee varianten van de AirPods Pro 3 gaan verkopen, zoals ze dat nu ook al doen bij de AirPods 4.

Het nieuwe gerucht: een camera die kan zien

Maar nu is er een andere bron die aan alles een iets andere draai geeft. Geruchtenlekker en prototypeverzamelaar Kosutami zegt namelijk op een cryptische manier dat de “volgende AirPods Pro om je heen kan kijken” en dat hij “verkrijgbaar zal zijn voor dezelfde prijs”. Dat staat haaks tegenover de eerdere beweringen. Een camera die “om je heen kan kijken” doet vermoeden dat het een meer traditionele camera is zoals op je iPhone. Ook de toevoeging dat dit model “verkrijgbaar zal zijn voor dezelfde prijs” is tegenstrijdig met eerdere berichten, die zeiden dat Apple een camera toe gaat voegen op een duurder AirPods Pro 3-model.

Er is ook nog een ander scenario mogelijk waarbij beide verhalen kloppen. Apple zou dit jaar een duurdere versie van de AirPods Pro 3 uit kunnen brengen, voorzien van enkel een IR-camera. Als opvolgend model, in 2027, zou Apple vervolgens een volledig nieuw model (AirPods Pro 4) uit kunnen brengen waar ook nog eens een gewone camera aan toegevoegd wordt. Dat model zou dan dezelfde prijs kunnen krijgen als de duurdere aankomende versie van de AirPods Pro 3.

AirPods Pro 3 in oor

Het is overigens onduidelijk waar Kosutami de informatie vandaan heeft. De omschrijving is nogal cryptisch en is schaars aan details. Bovendien staat deze bron niet bekend als dermate betrouwbaar, dat informatie over prijzen van aankomende producten vaak klopt. Wij nemen het bericht van Kosutami daarom met een korrel zout en gokken eerder op het scenario van de eerdere bronnen.

Hoe dan ook lijkt het erop dat Apple druk bezig met een nieuwe versie van de AirPods Pro waar een of andere camera in verwerkt zit. Het zal waarschijnlijk nog lang gaan duren voordat een dergelijke functie naar andere AirPods-modellen komen.

