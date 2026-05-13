Spotify 20 jaar overzicht

Spotify viert 20-jarig jubileum met Wrapped-achtig overzicht: zo check je je eerst gestreamde nummer (en nog veel meer)

Nieuws Apps Diensten
Spotify bestaat 20 jaar en daarom kun je nu in een Wrapped-achtige functie terugblikken op al jouw activiteiten op Spotify. Zo zie je wat je eerst gestreamde nummer was en hoeveel muziek je sinds je registratie geluisterd hebt.
Benjamin Kuijten - · Laatst bijgewerkt:

Ieder jaar in december is het weer een hit: het Spotify Wrapped-overzicht, waarmee iedere Spotify-gebruiker zijn muzikale hoogtepunten van het afgelopen jaar kan bekijken. Ter gelegenheid van het 20-jarige jubileum heeft Spotify nu iets nieuws: Your Party of the Year(s). Met dit overzicht zie je enkele leuke statistieken sinds je registratie bij de muziekdienst.

Spotify viert 20 jaar met terugblik op jouw Spotify-data

Deze nieuwe functie is te vinden in de mobiele Spotify-app, maar is het gemakkelijkst te bereiken via deze link. Vervolgens zie je je Spotify-verjaardag (de dag waarop je je voor het eerst registreerde), het totaal aantal nummers dat je via Spotify geluisterd hebt, je allereerste gestreamde nummer (in de vorm van een quizvraag) en je meest gestreamde artiest sinds je registratie. Het overzicht wordt afgesloten met een persoonlijke afspeellijst met jouw favoriete liedjes op Spotify aller tijden. In deze afspeellijst zie je per nummer precies hoevaak je ernaar geluisterd hebt.

Spotify 20 jaar: Your Party of the Year(s)

Je vindt je persoonlijke Spotify-overzicht met statistieken sinds je registratie als volgt:

  1. Open de Spotify-app en zoek naar “Spotify 20” of “Party of the Year(s)”.

    Je kunt ook deze pagina openen om meteen naar het overzicht te gaan.

  2. Tik op Tap to begin.

    Zorg dat je geluid aan staat om je muziek te horen die past bij je statistieken.

  3. Je ziet nu je eerste hoogtepunten: je Spotify-verjaardag, het aantal nummers dat je gestreamd hebt en een vierkeuzevraag met wat jouw eerst gestreamde nummer is. Ook je meest beluisterde artiest komt voorbij.

  4. Het overzicht wordt afgesloten met je eigen afspeellijst met je meest beluisterde nummers ooit. Tik op Save to library om deze aan je bibliotheek toe te voegen.

  5. In het laatste scherm kun je door de hoogtepunten bladeren of ze delen via social media.

Ter gelegenheid van het jubileum heeft Spotify ook een algemene pagina gemaakt waarin je terug kan blikken op de geschiedenis van de streamingdienst. Zo wordt er stilgestaan bij belangrijke momenten in de geschiedenis van de dienst en zijn er overzichten met de meest beluisterde nummers van alle gebruikers bij elkaar. Ook wordt er stilgestaan bij de logo’s en de Spotify-app door de jaren heen.

Spotify: Muziek en podcasts

Spotify: Muziek en podcasts

Versie 9.1.44

Download
Geschikt voor
iPhone, iPad, Watch
Vereist
iOS 16.1+
Grootte
251.87 MB
Uitgever
Spotify
Leeftijd
12+
Talen

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

Het laatste nieuws over apps van iCulture

NOS-app nu met Liquid Glass, maar heeft ook een handige functie verloren
Het komt eraan, ook op iPhone: een betaald abonnement voor WhatsApp
'Echte' muziek of door AI gegenereerd? Spotify gaat het je vertellen
Eindelijk: YouTube voegt ondersteuning voor Picture-in-picture toe
Claude wordt veel slimmer dankzij koppeling met creatieve apps

Spotify

Spotify is 's werelds grootste muziekstreamingdienst. Met Spotify kun je gratis of tegen betaling muziek streamen vanaf je iPhone, iPad, Mac of ander device. De gratis versie heeft reclame en laat je niet on-demand elk nummer afspelen, terwijl je met de betaalde Spotify Premium onbeperkt muziek naar keuze kunt luisteren. Er zijn op maat gemaakte afspeellijsten, je kunt gebruikmaken van Spotify Connect of AirPlay en nog veel meer. Behalve muziek vind je op Spotify ook veel populaire podcasts, zowel Nederlandse als vanuit het buitenland.

Spotify design update voor Home en Zoeken tabblad in 2023
Alles over Spotify De beste Spotify tips Wat is Spotify Connect? Handige Spotify-apps 10 dingen die je ook met Spotify kan doen Spotify offline luisteren Data besparen met Spotify Spotify-data downloaden en bekijken Spotify op Apple Watch Spotify op de HomePod

Ook interessant

Spotify DJ header

Spotify geeft je een persoonlijke AI-dj: zo gebruik je deze

Tips
Verified by Spotify

‘Echte’ muziek of door AI gegenereerd? Spotify gaat het je vertellen

Nieuws 3 reacties
Workout-video's Spotify

Spotify wordt sportief met nieuwe functies: dit is er nieuw

Nieuws 1 reactie

Spotify Wrapped het hele jaar door bekijken? Zo doe je dat!

Tips
iPad app update aankondiging Spotify 2026

Vernieuwde Spotify-app voor iPad nu beschikbaar voor iedereen: dit is er nieuw

Nieuws 1 reactie
Spotify luisteractiviteit

Zo verklapt Spotify welke muziek je vrienden écht luisteren (en zo voorkom je dat)

Tips

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar