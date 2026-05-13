Spotify bestaat 20 jaar en daarom kun je nu in een Wrapped-achtige functie terugblikken op al jouw activiteiten op Spotify. Zo zie je wat je eerst gestreamde nummer was en hoeveel muziek je sinds je registratie geluisterd hebt.

Ieder jaar in december is het weer een hit: het Spotify Wrapped-overzicht, waarmee iedere Spotify-gebruiker zijn muzikale hoogtepunten van het afgelopen jaar kan bekijken. Ter gelegenheid van het 20-jarige jubileum heeft Spotify nu iets nieuws: Your Party of the Year(s). Met dit overzicht zie je enkele leuke statistieken sinds je registratie bij de muziekdienst.

Spotify viert 20 jaar met terugblik op jouw Spotify-data

Deze nieuwe functie is te vinden in de mobiele Spotify-app, maar is het gemakkelijkst te bereiken via deze link. Vervolgens zie je je Spotify-verjaardag (de dag waarop je je voor het eerst registreerde), het totaal aantal nummers dat je via Spotify geluisterd hebt, je allereerste gestreamde nummer (in de vorm van een quizvraag) en je meest gestreamde artiest sinds je registratie. Het overzicht wordt afgesloten met een persoonlijke afspeellijst met jouw favoriete liedjes op Spotify aller tijden. In deze afspeellijst zie je per nummer precies hoevaak je ernaar geluisterd hebt.

Je vindt je persoonlijke Spotify-overzicht met statistieken sinds je registratie als volgt: Open de Spotify-app en zoek naar “Spotify 20” of “Party of the Year(s)”. Je kunt ook deze pagina openen om meteen naar het overzicht te gaan. Tik op Tap to begin. Zorg dat je geluid aan staat om je muziek te horen die past bij je statistieken. Je ziet nu je eerste hoogtepunten: je Spotify-verjaardag, het aantal nummers dat je gestreamd hebt en een vierkeuzevraag met wat jouw eerst gestreamde nummer is. Ook je meest beluisterde artiest komt voorbij. Het overzicht wordt afgesloten met je eigen afspeellijst met je meest beluisterde nummers ooit. Tik op Save to library om deze aan je bibliotheek toe te voegen. In het laatste scherm kun je door de hoogtepunten bladeren of ze delen via social media.

Ter gelegenheid van het jubileum heeft Spotify ook een algemene pagina gemaakt waarin je terug kan blikken op de geschiedenis van de streamingdienst. Zo wordt er stilgestaan bij belangrijke momenten in de geschiedenis van de dienst en zijn er overzichten met de meest beluisterde nummers van alle gebruikers bij elkaar. Ook wordt er stilgestaan bij de logo’s en de Spotify-app door de jaren heen.

