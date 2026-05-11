Apple zou macOS 27 een nieuw likje verf geven. De nieuwe update biedt een vernieuwd design, dat volgens een bron zorgt voor een betere leesbaarheid.

Vorig jaar introduceerde Apple met alle 26-updates een volledig nieuw Liquid Glass-design. Daarmee kwamen de ontwerpen van bijvoorbeeld iOS, iPadOS en macOS meer op een lijn te liggen, met allemaal dezelfde designelementen, animaties en algehele look. Maar op de Mac voelt het Liquid Glass design wat minder gepolijst, mede doordat sommige onderdelen wat lastiger te lezen zijn door het glazen effect. In macOS 27 zou Apple dit allemaal gaan oplossen dankzij een vernieuwd design, zo zegt Mark Gurman van Bloomberg.

‘macOS 27 krijgt vernieuwd Liquid Glass-design’

Het vernieuwde design zou intern een “licht redesign” genoemd worden. Het doel is om het ontwerp er op de Mac zo uit te laten zien zoals het oorspronkelijk ook bedoeld is. De huidige implementatie zou nog niet volledig zijn, dat dus in macOS 27 gecorrigeerd wordt. Je zou in macOS 27 dus kunnen rekenen op een ontwerp dat meer af voelt en passend is bij de Mac, waarbij de problemen met schaduweffecten en de transparantie verholpen zijn.

Een van de redenen waarom het ontwerp op de Mac niet optimaal is, is door de hardware. Liquid Glass is voornamelijk ontworpen voor apparaten met scherp OLED-display. De meeste Macs hebben een LCD-scherm, waarbij bepaalde animaties en effecten minder goed tot hun recht komen. Later dit jaar verwachten we de eerste MacBook Pro met OLED-scherm en in combinatie met de verbeterde macOS 27 zou dit er veel beter uit gaan zien.

Bekijk ook macOS 27: dit weten we al over de volgende grote Mac-update Dit jaar brengt Apple macOS 27 uit als opvolger van macOS Tahoe. Over de exacte vernieuwingen is nog weinig officieel bekend, maar in het geruchtencircuit duiken al de eerste details op. In dit artikel zetten we op een rij wat je ongeveer van macOS 27 kunt verwachten.

Verdere verbeteringen die je kunt verwachten in macOS 27, zijn bugfixes, een vernieuwde Siri (met een eigen app), verbeterde batterijduur en nieuwe functies in standaardapps. Deze nieuwe functies worden voor een groot deel aangestuurd door Apple Intelligence.

Wil je niks van de updates missen? De aankondiging van macOS 27 volgt op 8 juni, samen met onder andere iOS 27. Schrijf je in voor de iCulture-nieuwsbrief en je krijgt wekelijks of dagelijks het laatste nieuws rechtstreeks in je inbox.