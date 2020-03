In iOS 14 kun je in de Zoek mijn-app meer soorten meldingen instellen. Je kan bijvoorbeeld een melding instellen als iemand niet voor een bepaald tijdstip op een specifieke locatie aankomt.

In de Zoek mijn-app kan je aangeven dat je een melding wil krijgen als iemand op een specifieke locatie komt. Dat is vooral handig voor bezorgde ouders die willen weten of hun kind veilig ergens aankomt. Je kan dit bijvoorbeeld instellen voor als je kind naar school gaat. Volgens 9to5Mac, die in de vroege code van iOS 14 heeft gedoken, komen er nieuwe mogelijkheden bij. Ook over de eerder ontdekte AR-modus is iets meer info bekend geworden.



‘Nieuwe meldingen in Zoek mijn-app in iOS 14’

De meldingen van de Zoek mijn-app in iOS 14 houden volgens de ontdekkingen niet alleen rekening met de aankomst op een specifieke locatie, maar ook met een zelfgekozen tijdstip. Je kan dan bijvoorbeeld aangeven dat je alleen een melding wil als je kind niet voor half 9 ‘s ochtends op school aankomt. Je voorkomt hierbij dat je elke dag een melding krijgt, maar je wordt wel op de hoogte gebracht als er iets mis is.

Datzelfde geldt ook voor meldingen als iemand een locatie verlaat. In combinatie met een tijdsinstelling krijg je een melding als iemand voor een bepaald tijdstip ergens vertrekt. Je kan deze meldingen instellen voor individuele dagen van de week, bijvoorbeeld alleen doordeweeks. Dankzij deze verbeteringen wordt de Zoek mijn-app nog bruikbaarder en efficiënter.

AR-modus voor vinden van spullen

Er zijn de afgelopen maanden al meerdere keren aanwijzingen gevonden naar een AR-modus in combinatie met de AirTag, Apple’s aankomende Bluetooth-tracker. Je kan dan in augmented reality zien waar je spullen zijn, in plaats van alleen op een kaartje of met een geluidje. In iOS 14 werkt de Zoek mijn-app ook met AR-headsets. Apple gaat dit mogelijk gebruiken voor zijn eigen AR-bril, maar wanneer die bril komt is nog maar de vraag.